Makineo wurde 2021 gegründet, seit vergangenem Jahr sind die Digitalspezialisten auch in Österreich tätig. Geschäftsführer Jan Hakert und seine Mannschaft kennen nach eigenen Angaben die Herausforderungen und Schmerzpunkte ihrer Kunden aus eigener, langjähriger Erfahrung: "Wir alle sind Praktiker aus dem Baubereich, einige von uns sind über 25 Jahre in der Branche. Wir wissen also genau, wo wir ansetzen müssen."

Entsprechend bietet Makineo digitale Assistenzsysteme, die den Kunden ihre Arbeit in allen Phasen eines Bauprojekts erleichtern, vom Aufmaß über Bauplanung und Bauphase bis zur Abnahme. Makineo berät eigenen Angaben zufolge herstellerunabhängig, bietet dazu Verkauf und Service der innovativen Technologien, aber auch Vermietung. "Unsere Beratung, unsere Produkte und Dienstleistungen drehen sich immer darum: die Präzision und Effizienz unserer Kunden zu steigern, um schlussendlich ihren Gewinn zu maximieren. Unsere ganzheitlich gedachten digitalen Lösungen sind dafür ihr Wettbewerbsvorsprung", fasst Jan Hakert zusammen.

Je nach Anforderung nützt Makineo dafür nicht (nur) fertige Herstellerlösungen, sondern integriert unterschiedliche Innovationen auf einer modularen Plattform. Denn "one fits all" gibt es nicht in der Welt der digitalen Baustelle – zu verschieden sind die Anwendungen, Abläufe und speziellen Anforderungen der Kunden. "Wir sind deshalb viel mehr als ein Handelshaus: Wir sind Entwicklungspartner der Bauindustrie mit eigenen Lösungskonzepten", erklärt Jan Hakert. Makineo setze auf ein Netz an strategischen und Entwicklungspartnern aus den unterschiedlichsten Bereichen.

Seit der Gründung ist Makineo deutschlandweiter Vertreter für Leica 2D- und 3D-Maschinensteuerungssysteme und Bauvermessungsgeräte. Weitere Partnerschaften bestehen mit den 3D-Scanning-Spezialisten Sodex Innovations, dem Spezialmaschinen-Hersteller KTEG, den Vermessungsexperten von Wuttke Ingenieure und dem Servicepartner Vermessungstechnik Engelmann. Pünktlich zur bauma wurde zudem eine exklusive Partnerschaft mit Xwatch, dem englischen Hersteller von Hub-/Schwenkbegrenzungen, unterzeichnet.

Starken Fokus legt Makineo eigenen Angaben zufolge auf den konsequenten Ausbau der Kompetenzen im Bereich BIM-Prozesse für den Tiefbau. Auch dabei arbeitet das Unternehmen mit Partnern zusammen. So wurde das Hardware-Programm vor Kurzem mittels der Kooperation mit viscan um einen Handheld-Laserscanner für das Smartphone und einer autonom fliegenden Drohne erweitert. Auf der bauma 2025 in München präsentiert sich Makineo gemeinsam mit ihren Technologiepartnern im Innovations-Container von Kiesel am Stand FN.717.

Auf der Demo-Baustelle am Kiesel-Stand können die Lösungen live erlebt werden. Highlight ist der "Infrastrukturbagger der Zukunft", auf dem die Lösungen von Makineo und ihren Partnern auf einem Gerät vereint sind. Auf der bauma ist die Basis dafür ein Hitachi Multi-Tool Carrier, der mit einem KTEG AutoDoku System und dem KTEG CoPilot, einer Leica 3D Maschinensteuerung (optional mit Semi-Automatik) und einer Xwatch Hub-/Schwenkbegrenzung ausgerüstet ist. Das soll ihn zur idealen Lösung für jedes Infrastruktur-Projekt machen: Nach eigenen Angaben erhöhen die Assistenzsysteme die Sicherheit auf der Baustelle, steigern die Effizienz, ermöglichen präzises Ausführen und erledigen die Dokumentation direkt während der Arbeiten. Zudem arbeitet Makineo gemeinsam mit der KTEG am "Cockpit der Zukunft" – einer One-Panel-Innovation als Plattform für alle integrierten Drittanbieter-Lösungen.