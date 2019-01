Donaueschingen (ABZ). – Die Mall-Unternehmensgruppe hat ihren Umsatz im vergangenen Jahr auf 80 Mio. Euro gesteigert. Dies entspricht einem Zuwachs von 8 %. Das teilt ein Sprecher des Unternehmens mit. Nach eigenen Angaben kann der Umweltspezialist mit 480 Mitarbeitern eine sehr gute Geschäftsentwicklung in den Unternehmensbereichen Regenwasserbewirtschaftung, Abscheider, Pumpen- und Anlagentechnik sowie Neue Energien verzeichnen. In allen deutschen Mall-Werken konnten 2018 Umsatzzuwächse realisiert werden; und auch die Auslandsmärkte haben durchweg dazu beigetragen. So wurde im österreichischen Werk in Asten schon im zweiten vollen Produktionsjahr ein Umsatz von 5 Mio. Euro erreicht. Die Gründe für das starke Wachstum sieht Geschäftsführer Markus Grimm zum einen im konsequenten Ausbau des technischen Vorverkaufs, bei dem Mall gezielt die ausschreibenden Stellen, also Planungsbüros und kommunale Entscheidungsträger, anspreche. Zum anderen trage die Fokussierung auf den qualifizierten Baustofffachhandel und die ausführenden Bauunternehmen zum Erfolg des Unternehmens bei: "Mit diesem Fokus festigen wir ganz bewusst die strategische Partnerschaft mit dem Fachhandel", so Grimm. Durch die aktuelle Auftragslage und eine weiterhin gute Baukonjunktur blicke er optimistisch ins neue Geschäftsjahr.



Für die nächsten drei Jahre seien Investitionen von 16 bis 17 Mio. Euro geplant. Größte Einzelinvestition sei die Errichtung eines neuen Produktionsstandortes im westfälischen Coesfeld. Mit einem neuen Bemessungsprogramm für die Regenwasserbewirtschaftung arbeite Mall weiter am Ausbau seiner digitalen Planerunterstützung, und für 2019 stehe der Relaunch der Unternehmens-Website unter www.mall.info an. Ein weiterer Schwerpunkt sei der qualifizierte Ausbau der Außendienstorganisation durch Ingenieure und Techniker, um den technischen Vorverkauf zu fördern.