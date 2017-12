Glinde/Köln (ABZ). – Anfang November kürte die Fachzeitschrift M&T-Metallhandwerk im Rahmen des Metallkongresses im Carmen-Würth-Forum in Künzelsau die diesjährigen Gewinner des Deutschen Metallbaupreises und des Feinwerkmechanikpreises. Mehr als 300 Gäste erlebten die Ehrung der Leistungen des Handwerks. Förderer und Partner des Deutschen Metallbaupreises 2017 sind die Unternehmen Dr. Hahn, EWM, Orgadata, Schüco, Teckentrup, Trumpf, Weinor, Würth und Zinq sowie die Messe R+T. Ideeller Träger der beiden Auszeichnungen ist der Bundesverband Metall, Essen.

Der Metallbaupreis würdigt außergewöhnlich kreative und innovative Objekte von Metallbauern. Die Auszeichnung erfolgte in den sechs Kategorien Fenster/ Fassade/Wintergarten, Treppen und Geländer, Metallgestaltung, Türen/Tore/Zäune, Stahlkonstruktionen und Sonderkonstruktionen. Die Jury achtet besonders auf die hohe Qualität in Konzeption, Planung und Ausführung sowie auf die kreative Umsetzung bei schwierigen Einbausituationen.

Den 1. Platz in der Kategorie „Stahlkonstruktionen“ des Deutschen Metallbaupreises 2017 verlieh die Jury dem modern gestalteten und technisch sowie handwerklich meisterhaft ausgeführten neuen Empfangsgebäude der Hanse-Merkur Versicherung.

Die Firma Buthmann Ingenieur-Stahlbau AG hat das Gebäude geplant, gefertigt, montiert und aufgebaut. Für die Erfüllung der vielfältigen technischen und gestalterischen Anforderungen hat sich Stahl als idealer Konstruktionswerkstoff erwiesen. Der mittelständische Stahlbaubetrieb hat mit dem Siegerobjekt eine repräsentative Eingangslösung in höchster gestalterischer, konstruktiver und handwerklicher Qualität und mit großer Flexibilität und Termintreue umgesetzt. „Wir freuen uns sehr, diesen begehrten Preis nun bereits zum 2.ten Mal in Empfang nehmen zu können. Er zeigt die Qualität und Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens, stellt aber auch ein besonders Lob für das handwerkliche Können unserer Facharbeiter in der Fertigung und bei der Montage dar.“, so die Vorstände Marco Buthmann und Boris Bitsch.