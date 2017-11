Peter Wildemann, Geschäftsführer der Manitou Deutschland GmbH, in einem Teleskoplader der "NewAg" Baureihe.

Ober-Mörlen (ABZ). – Ein erfreuliches Jubiläum verkündet noch vor Jahresende die Manitou Deutschland GmbH: Erstmals wurden 2000 verkaufte Maschinen gemeldet. Laut Peter Wildemann, Geschäftsführer der Manitou Deutschland GmbH, spielten mehrere Faktoren für die positive Auftragslage eine Rolle: "In der Landwirtschaft kommt uns die neue Baureihe "NewAg" zu Gute, die die Kunden in ganzer Linie überzeugt hat und auch weiterhin Erfolg verspricht. Der Bau boomt und wir konnten dort unsere starke Position im Bereich Teleskoplader weiter ausbauen. Auch im Bereich Stapler ist die Entwicklung äußerst positiv." Wildemann ist auch für die kommenden Monate zuversichtlich: "2017 wird definitiv ein Rekordjahr. Dazu haben unsere Maschinen, Services und unser starkes Händlernetzwerk beigetragen." Zur Agritechnica 2017 präsentiert Manitou neue Maschinen, u.a. einen neuen Geländestapler. "Damit geht es für uns zurück an unsere Wurzeln – schließlich war ein Geländestapler 1958 die erste Maschine, die unser Gründer Marcel Braud erfand und mit dem er den Grundstein für das heutige Angebot der Manitou Group legte." Neben dem Geländestap-ler wird die Manitou Group auf der Agritechnica 2017 u.a. neue teleskopierbare Knicklader sowie einen Prototyp eines neuen 9 m/6,1-t-Teleskopladers präsentieren.