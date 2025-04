Ein ULM-Angebot mit Anhänger wird über das Manitou-Händlernetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz angeboten. Foto: Manitou Group

Der Konzern enthüllte außerdem als Vorpremiere einen neuen drehbaren Teleskoplader für sehr große Höhen.

Die Manitou Group stellte die zwei neuen Elektro- Teleskoplader Manitou MT 1440e und MT 1840e vor. Diese Modelle erhalten ihre Energie von einer Lithium-Ionen-Batterie, sind für hohe Anforderungen konzipiert und zeichnen sich nach Unternehmensangaben durch sehr hohe Leistung aus. Tatsächlich sorgt die die 63-Kilowattstunde-Batterie für Autonomie für einen ganzen Arbeitstag. Arnaud Boyer, VP für Marketing und Produktentwicklung, erklärt: "Diese beiden Modelle für große Höhen erweitern unsere Produktlinie von Teleskopladern, die zu 100 Prozent elektrisch betrieben werden. Ihr Leistungsniveau ermöglicht Produktivitätssteigerungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtbetriebskosten mit einer Verringerung der Energiekosten von nahezu 75 Prozent im Vergleich zu Modellen mit Verbrennungsmotor." Diese Modelle sind mit einem integrierten 9-Kilowatt-Ladegerät ausgestattet und sind auch mit dem neuen 30-Kilowatt-Schnelllader von Manitou kompatibel.

Mit einer Fahrgeschwindigkeit von 25 km/h können sich diese Teleskoplader schnell von einer Baustelle zur nächsten bewegen. Der MT 1440e und der MT 1840e haben eine Hubhöhe von 14 m beziehungsweise 18 m bei einer Tragfähigkeit von bis zu 4 t. Die Reichweite von 13 m ermöglicht auch Einsätze auf Baustellen mit vielen verschiedenen Anordnungen.

In Weiterführung ihres Engagements zur Dekarbonisierung stellte die Manitou Group ein neues Konzept für einen wasserstoffbetriebenen drehbaren Teleskoplader vor. Dieser Prototyp MRT 2260 H2, der einen kohlenstoffarmen Kurs verfolgt, zeugt von der aktiven Rolle bei der Entwicklung wasserstoffbetriebener elektrischer Maschinen. Das Besondere an diesem Modell ist, dass es über eine Wasserstoff-Brennstoffzelle betrieben wird – eine Technologie, die einen emissionsfreien Betrieb garantiert. Dieser zweite Prototyp, der auf einer elektrischen Konfiguration basiert, bietet eine Hubhöhe von 22 m und eine Tragfähigkeit von 6 t. Er enthält einen wasserstoffbetriebenen Laufzeitverlängerer, der die Batterie speist, und stellt so eine flexible und leistungsfähige Lösung dar.

Stufenloses CVT-Getriebe

Der Konzern stellte außerdem das neue drehbare Teleskopladermodell Manitou MRT 4070 vor. Es handelt sich um die größte Höhe im Angebot drehbarer Teleskoplader der Produktlinie VISION+ mit einer Hubhöhe von 40 m bei einer Tragfähigkeit von 7 t. Die Reichweite von bis zu 27 m ist ebenfalls beträchtlich, so der Hersteller. Dieses Modell wird von einem 211 PS starken Motor angetrieben und ist mit einem stufenlosen CVT-Getriebe ausgestattet. Der MRT 4070 ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie zum Beispiel den Bau von Industrieanlagen, Wartungs- und Renovierungsarbeiten, Maurerarbeiten, Dachdeckerarbeiten und zum Aufstellen von Holz- oder Metallgerüsten. Arnaud Boyer, VP für Marketing und Produktentwicklung fügt hinzu: "Die Fähigkeit, in engen Bereichen zu arbeiten, ermöglicht uns in Verbindung mit einer kleinen Standfläche, ein Modell mit 40 Metern Hubhöhe anzubieten, das einfach zu bedienen und einzurichten ist."

Bei der VJR-Produktlinie vertikaler Arbeitsbühnen (8 m und 10 m Arbeitshöhe) wurde das Bedienpult neu gestaltet, um die Ergonomie zu optimieren und den Einsatz in engen Bereichen zu erleichtern.

Manitou erweitert sein Angebot an elektrischen Ladegerätlösungen mit einem neuen externen Schnellladegerät (30 kWh), das für maximale Effizienz und erweiterte Kompatibilität mit der MT-Produktlinie (Teleskoplader) und den ME Lift Elektro-Produktlinien (Hubstapler) entwickelt wurde und insbesondere eine Ladung von 60 % in weniger als einer Stunde garantiert. Dieses Ladegerät wurde so konzipiert, dass es dank integrierter Hebeschlingen und Gabelkanäle einfach zu transportieren und zu installieren ist.

Es hält Einsatzbedingungen auf jedem Gelände stand, ist auf Baustellen leicht zu verwenden und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Es erfüllt die Anforderungen der verschiedenen Märkte mit länderspezifischen Adaptern. Dieses Schnellladegerät ist ab Juli 2025 erhältlich und stellt einen bedeutenden Fortschritt im Engagement des Konzerns für praktische und leistungsfähige Ladelösungen dar, ist man im Unternehmen überzeugt.

Gehl-Fans können sich auf eine Auswahl von zwei Knickladern AL 330 und AL 350, zwei Kettenladern und dem Radlader R 135 freuen, die für ihre Robustheit und Vielseitigkeit bekannt sind. Diese Kompaktlader sind ideal für anspruchsvolle Anwendungen auf Baustellen und verfügen über eine große Auswahl an Anbaugeräten wie zum Beispiel Zerkleinerer, Grader oder Betonmischschaufeln.

Außerdem wird die innovative Kettenladerlösung für Bahnanlagen vorgestellt, die mit dem Supplier Innovation Award der Deutschen Bahn im Jahr 2024 ausgezeichnet wurde. Durch die Verwendung verschiedener Anbaugeräte sind die Maschinen noch flexibler einsetzbar und bieten gleichzeitig eine optimale Sicherheit für die Bediener.

Ein ULM-Angebot mit Anhänger wird über das Manitou-Händlernetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz angeboten. Dieser zum ultrakompakten Teleskoplader gehörende robuste Aluminiumanhänger zum Anspannen mit Kugelkopfkupplung K50 ist mit Auffahrrampen versehen und wird mit einer Box zur Verstauung von Verzurrmaterial geliefert. Dadurch wird es möglich, den ULM einfach von Baustelle zu Baustelle zu transportieren und die Produktivität zu steigern.



Der MHT 790 Stage V Mining ist ein vielseitiger Teleskoplader, der eine Vielzahl von Anbaugeräten handhaben kann, darunter Reifen- und Zylindergreifer zur Wartung anderer Materialien in Minen. So kann der Bediener verschiedene Aufgaben mit einer einzigen Maschine erledigen, was die Produktivität und Rentabilität erhöht. In dem Bestreben, eine breite Palette an Anbaugeräten anzubieten, hat die Manitou Group den neuen Hydraulikhammer SC 28 entwickelt.

Das Reman-Angebot der Manitou Group besteht aus einer Reihe von wiederaufbereiteten Ersatzteilen, die zu einer positiven Kreislaufwirtschaft beitragen. Dabei werden gebrauchte Teile wie Motoren, Getriebe und Hydraulikpumpen mit neuen Original Komponenten aufgearbeitet. Der Prozess umfasst den Austausch des defekten Teils, seine Rücksendung an die Manitou Group, seine Diagnose, seine Aufarbeitung mit Originalkomponenten und seine Bereitstellung als zertifiziertes Reman-Teil. Diese Aufarbeitung garantiert eine ähnliche Qualität und Haltbarkeit wie neue Teile, senkt die Wartungskosten und minimiert die Umweltbelastung. Das Reman-Angebot umfasst derzeit mehr als 230 Teilenummern und ist in 32 Ländern hauptsächlich in Europa erhältlich.

Forstarbeiten optimieren

Die Manitou Group erweitert ihre Produktlinie an Anbaugeräten um die Greifersäge PRGSA 750. Sie wurde zur Optimierung von Forstarbeiten entwickelt und ermöglicht sicheres Entasten von Bäumen. Mit einer Schnittkapazität von bis zu 750 mm Durchmesser und einem 360-Grad-Drehsystem lässt sich dieses Anbaugerät perfekt an den Baum anpassen, und sein kräftiger Greifer sorgt für festen Griff an den abgesägten Stämmen und Ästen. Dieses mit einer geschmierten Kette für längere Lebensdauer und einer in der Säge integrierten Aufhängung ausgestattete Modell ist sowohl zuverlässig als auch wartungsarm. Dieses Anbaugerät lässt sich leicht an der Produktlinie drehbarer Teleskoplader anbringen und ist eine echte Bereicherung für die Forstwirtschaft.

Die Manitou Group stellt außerdem eine Lösung vor, die für die Optimierung des sicheren Umgangs mit zylindrischen Objekten entwickelt wurde. Mit einer maximalen Tragfähigkeit von 14 t und für einen Rohrdurchmesser bis zu 1 m garantiert dieses Gerät dank seines beweglichen Greifers mit hydraulischen Zähnen Halt und Präzision. Bei vollständiger Öffnung des Greifers können auch palettierte Lasten leicht gehandhabt werden, wodurch die Vielseitigkeit erhöht wird. Dieser Greifer profitiert von einem verstärkten Schutz seiner Komponenten, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Lebensdauer des Produkts zu erhöhen. Der Rohrgreifer ist mit Standardgabeln oder auf Wunsch mit spitzen Gabeln erhältlich und erfüllt die zahlreichen Anforderungen für Einsätze in Öl- und Gasumgebungen.