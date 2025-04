Grove kommt nach Angaben von Manitowoc mit zwei Aftersales-Produkten zur Messe. Foto: Manitowoc

Der Kranhersteller wird demnach einen großen Bereich seines Stands den vielfältigen Service-Optionen widmen. Ein besonderes Highlight sei die Präsentation der preisgekrönten 4G-Smartphone-App Potain CONNECT Assist, die über WLAN oder 4G den Zugriff auf detaillierte Kran- und Betriebsdaten ermögliche.

Die App synchronisiert sich laut Manitowoc direkt mit der Telematiklösung Potain CONNECT und ermöglicht Krannutzern die Ferndiagnose von Fehlern sowie die Vorbereitung von Wartungs- und Reparaturmaßnahmen. Sie soll sich für alle Selbstmontage- und Obendreherkrane der Marke Potain eignen, die mit dem CCS-Kransteuerungssystem von Manitowoc ausgerüstet sind. Die App kann auch zum Herunterladen der neuesten Updates der CCS-Software verwendet werden, verspricht Manitowoc.

"Mit unserer Potain CONNECT Assist 4G-App muss das technische Personal nicht mehr in die Kabine hochklettern, um Krandaten abzurufen. Stattdessen können sie aus einer Entfernung von vielen Kilometern auf alle benötigten Daten zugreifen – was Kraneigentümern erhebliche Reisekosten sparen kann", sagt Manuel Calheiros, Leiter der Abteilung für Serviceverträge bei Potain.

Potain wird außerdem die neue ProTECHtor-Technologie vorstellen, heißt es. Diese soll es Technikern bei Wartungsarbeiten ermöglichen, per Fernsteuerung die alleinige Kontrolle über die Krane zu übernehmen und so Sicherheit zu gewährleisten.

Missverständnisse bei der Kommunikation mit dem Kranfahrer können nach Angaben von Manitowoc vermieden und unbeabsichtigte Bewegungen des Krans verhindert werden.

Mit ProTECHtor könne das technische Personal den Kran ein- und ausschalten, Bewegungen unterbinden oder diese mit hoher oder niedriger Geschwindigkeit ausführen. Audiovisuelle Warnungen sollen Personen in der Nähe des Krans auf dessen Aktivitäten aufmerksam machen. Auch die ProTECHtor-Technologie ist mit allen Selbstmontage- und Obendreher-Turmkranen von Potain mit CCS kompatibel, sagt Manitowoc. Auf Kranen ohne CCS soll sie Not-Aus- oder Kransperrfunktionen ermöglichen.

Grove, eine weitere Marke von Manitowoc, wird zwei neue Aftersales-Produkte vorstellen, die eine größere Langlebigkeit der Komponenten gewährleisten sollen. Dabei handelt es sich nach eigener Auskunft erstens um ein neues Auslegerschmiersystem, das durch ein korrekt dosiertes und regelmäßiges Schmieren die Lebensdauer des Krans verlängert.

Das System bestehe aus einer Fettpresse, einem 6,5 m langen Hochdruckschlauch, einer Auslegerschmierpumpe und 25 kg des Schmierfetts Boom Grease Plus. Die variable Druckeinstellung dosiere das Schmierfett-Luft-Gemisch, während die Sprühlanze den Zugang zu den Schmierbohrungen für die Innenschmierung des Auslegers erleichtere.

Zweitens soll ein neues Kit zum Reinigen und Schmieren von Hubseilen präsentiert werden. Es besteht laut Manitowoc aus einem Seilschmiersystem und einer tragbaren Fettübertragungsvorrichtung.

Diese sollen gemeinsam verhindern, dass die Qualität der Seile und Rollen durch schädigende chemische Reaktionen beeinträchtigt wird.

Im Bereich der digitalen Dienstleistungen will Grove seine CONNECT-Plattform für All-Terrain-Krane in den Vordergrund stellen. Besucher des Messestands können an Live-Demonstrationen dieser intelligenten Technologie auf Basis von Microsoft Azure teilnehmen, einer Plattform, die bei Kranbetreibern und -eigentümern immer beliebter wird, so das Unternehmen.

Manitowoc will ferner das Werkzeug Tirax 80 zum Einsetzen von Bolzen an K-Masten für Potain-Turmdrehkrane auf der bauma zeigen. Mit dem Hydraulikgerät könnten Bolzen geräusch- und mühelos eingesetzt oder entfernt werden.