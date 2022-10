Details zu den neuen Kranen werden zwar noch nicht bekannt gegeben, aber Manitowoc hat bereits mitgeteilt, welche anderen Potain-Krane am Stand FS1201 zu sehen sein werden: der Topless-Kran MDT 489 sowie die Selbstmontagekrane Igo T 99 und Hup M 28-22.



Topless- und Selbstmontagekrane

In einem umfangreichen Potain-Kundenzentrum werden Videos und interaktive Präsentationen der Servicedienstleistungen und Technologien geboten werden, die Kunden während der gesamten Lebensdauer ihrer Potain-Maschinen zur Verfügung stehen.

Der Topless-Kran Potain MDT 489 wurde 2021 auf den Markt gebracht und wird seinen ersten öffentlichen Auftritt haben. Dieser Kran eignet sich nach Angaben des Herstellers ideal für Bau- und Infrastrukturprojekte, insbesondere für die Installation von großen Fertigteilen, aber auch für Werften und Bergwerke, in denen schwere Lasten gehoben werden müssen.

Beförderung in Versandcontainern

Er ist in zwei Ausführungen lieferbar: eine mit 20 t maximaler Tragfähigkeit und die andere mit 25 t maximaler Tragfähigkeit. Beide Modelle können für eine breite Abdeckung und eine große Reichweite mit einem Hilfsausleger von bis zu 80 m ausgerüstet werden.

Alle Komponenten mit Ausnahme des Drehmechanismus können in Versandcontainern in Standardgröße befördert werden. Die drehbaren (oberen) Komponenten des MDT 489 lassen sich in nur neun Containern transportieren. Damit werden im Vergleich mit einem typischen Kran dieser Größenordnung bis zu fünf Container weniger benötigt, was einerseits die Kosten und Komplexität des Transports verringert und andererseits den Zugang zum Einsatzort vereinfacht. Der Aufbau am Einsatzort mit dem 80 m langen Hilfsausleger und einem 50 m hohen Mast lässt sich in nur zwei Tagen bei minimalem Platzbedarf bewerkstelligen, verspricht der Hersteller. Auf der bauma 2022 werden zwei Potain-Selbstmontagekrane zu sehen sein.

Dabei handelt es sich zum einen um den Potain Igo T 99 – einen Selbstmontage-Teleskopkran, der letztes Jahr auf den Markt kam und ebenfalls erstmals bei einer internationalen Messe zu sehen sein wird.

Der andere auf der Messe präsentierte Selbstmontagekran ist einer der Potain-Krane, der sich in den letzten Jahren am besten verkauft hat.

Der mobile Selbstmontagekran Potain Hup M 28-22 wird mit seiner integrierten, für ein Tempo von 80 km/h ausgelegten Transportachse ausgestellt, die alle gesetzlichen Vorschriften für den Straßentransport in Deutschland erfüllt.