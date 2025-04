Milwaukee/USA (ABZ). – Der Potain-Kran MR 309 mit Verstellausleger wird auf der bauma sein internationales Fachmessedebüt feiern, informiert Manitowoc. Besucher werden die Möglichkeit haben, den betriebsbereit aufgebauten Kran in Augenschein zu nehmen und sich seine Funktionen genauer anzusehen. Potain, eine Marke des Konzerns, kündigte den MR 309 im vergangenen Jahr an – er gehört zur neuesten Generation der Potain-Krane mit Verstellausleger, sagt Manitowoc.

Der Ausleger des MR 309 ist 60 m lang. Foto: Manitowoc

Potain habe mehrere neue Kranfunktionen entwickelt. Zu den Vorteilen sollen ein schnellerer und einfacherer Kranaufbau sowie eine verbesserte Nutzererfahrung zählen. Der MR 309 überzeugt laut Manitowoc mit einem Leistungsvermögen, mit dem er in seiner Kategorie zur Topklasse gehört: Dazu gehören eine maximale Tragfähigkeit von 16 t beziehungsweise 25 t, ein 60 m langer Ausleger und eine Spitzenlast von 3,4 t.

Ein 2 m breiter Mastabschnitt sei mit dem Verstellausleger des Krans verbunden. Die freistehende Auslegeranlenkpunkthöhe betrage bis zu 49,2 m; am 55-Meter-Punkt könne der Kran bis zu 4,3 t heben. Der Kran erfülle die Nachfrage nach einem deutlich reduzierten Außerbetriebsradius (9,5 m bis 12 m) und minimiere die Anforderungen an den Verankerungsrahmen. Diese Verbesserungen steigern nach Konzernangaben die Produktivität.



Der MR 309 ist mit dem Telematiksystem Potain CONNECT ausgestattet, das mithilfe einer Telematikplattform längere Betriebszeiten ermöglichen soll. Es erleichtert die schnelle Erkennung und Behebung von Problemen aus der Ferne und bietet darüber hinaus Zugriff auf Krandaten für eine effiziente Störungssuche und ein optimiertes Flottenmanagement.

Der Ausleger des MR 309 kann nach eigener Darstellung horizontal ein- oder zweiteilig montiert werden, sodass er beim Aufbau so wenig Platz wie möglich in Anspruch nimmt. Leicht zugängliche Plattformen und Stufen verbessern die Sicherheit und Effizienz auf der Baustelle. Eingebaute Anschlagpunkte und ein selbstzentrierendes System ermöglichen die Montage des Gegenausleger-Ballasts auf Arbeitshöhe. Ein neu konstruierter Verstellmechanismus soll den Kranaufbau erleichtern, während ein Korb am Auslegerende für mehr Sicherheit bei Arbeiten sorgt. Die Manitowoc-Standnummer auf der bauma ist FS.1202.