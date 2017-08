04.09.2017 - 14:07 Marburger Sicherheitstag Absicherung von Gebäuden

Marburg (ABZ). – Sicherheit ist ein existentielles Grundbedürfnis. Leiderhat sich die Bedrohungslage auch in Deutschland geändert. Der Marburger Sicherheitstag, der am 21. September 2017 stattfindet, beschäftigt sich mit dem Thema "Welche Bedrohungen bestehen derzeit in Deutschland und wie können Gebäude und die darin befindlichen Menschen und Werte geschützt werden?"...