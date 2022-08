Marco Pohl ist neuer Vertriebsleiter beim Takeuchi-Generalimporteur W. Schäfer in Heppenheim. Er tritt die Nachfolge von Marko Schwarz an, der sich nach mehr als 30 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Pohl bringt selbst mehr als 25 Jahre Erfahrung im Vertrieb von Baumaschinen mit. 20 davon war er für Bobcat tätig, zuletzt als Gesamtvertriebsleiter und Prokurist. In seiner neuen Position bei W. Schäfer zeichnet er für die Märkte Deutschland, Polen, Litauen und Bulgarien verantwortlich.

