Berlin (ABZ). – Marcrist ist seit dem 1. Januar 2023 neuer Partner des Fachverbandes Fliesen und Naturstein im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB). Das Unternehmen mit Hauptsitz in England und Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Österreich wie auch in Asien ist damit der 40. Partner des Fachverbandes.