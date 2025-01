Axel Fischer, Geschäftsführer Wacker Neuson Deutschland. Foto: Wacker Neuson

Darüber hinaus sind wir sehr gut im Bereich der jungen Gebrauchten aufgestellt und können hier aus unserer Mietflotte nahezu jeden Kundenwunsch in allen Preisklassen erfüllen. Der Markt ist nicht im bisherigen Maße bereit für Neumaschinen, aber so können wir unseren Kunden eine Alternative anbieten.

Darüber hinaus wissen unsere Kunden, dass wir bei Wacker Neuson immer darum bemüht sind, die bestmögliche Lösung zu finden und dass sie sich auf unseren Service verlassen können. Für eine optimale und zukunftsfähige Ersatzteilversorgung war die Inbetriebnahme unseres neuen Logistikzentrum in Mühlheim-Kärlich im letzten Jahr ein großer Meilenstein. Auf einer Fläche von rund 55.000 Quadratmetern stellen wir seither mit einer hochmodernen Lagerlogistik sicher, dass der Baustellenbetrieb unserer Kunden jederzeit am Laufen bleibt.

Das bringt mich zu meinem Ausblick auf 2025. Die Stimmung in der Bauwirtschaft wird zunächst wohl weiterhin angespannt bleiben. Wichtige Impulse erwarten wir uns von der bauma 2025 als Highlight und Trendbarometer der gesamten Branche. Wir freuen uns schon sehr auf die Messe, denn die bauma ist die Gelegenheit, unser umfassendes Portfolio live zu zeigen und uns als Lösungsanbieter für unsere Kunden zu präsentieren. Hier werden wir uns mit vielen Besuchern und Kunden austauschen, die neuesten Trends und Entwicklungen im Markt sehen und ein Gefühl dafür bekommen, wohin sich die Branche entwickelt. Unser bauma-Motto "Solutions built for you" unterstreicht, dass wir bei allem, was wir tun, unsere Kunden und ihre Anforderungen im Blick haben.

Mit Neuerungen im Bereich zero emission und bei den digitalen Lösungen stellen wir sicher, dass unsere Kunden für die zukünftigen Anforderungen auf der Baustelle bestens gerüstet sind, das ist unser Anspruch als zukunftsorientierter Vorreiter. Mit der zero emission Reihe ermöglichen wir bereits heute eine komplette Baustelle ohne lokale Abgasemissionen – und mit deutlich geringeren Geräuschemissionen. Das schützt die Bediener und die Baustellenumgebung. Und wir entwickeln unser zero emission Portfolio beständig weiter. So können sich unsere Kunden im nächsten Jahr auf den neuen E-Bagger EZ26e freuen, mit 2,6 Tonnen unser bisher größter E-Bagger im Portfolio. Auch bei den Radladern und den Dumpern wird es neue E-Modelle geben, die wir erstmals auf der bauma vorstellen.

Die Wacker Neuson Minilader sind in einigen Märkten bereits etabliert und wurden kürzlich in Europa eingeführt. Die Minilader sind leistungsstark, mit vielen verschiedenen Anbauwerkzeugen kompatibel und ermöglichen als "Multitools" zahlreiche Anwendungen, auch unter beengten Verhältnissen dank der kompakten Abmessungen. Auch im Bereich Bodenverdichtung gibt es Neuheiten, denn wir stellen unsere mittelschweren reversierbaren Rüttelplatten vor. Die neuen Modelle mit einer Leistung von 52 und 62 Kilonewton überzeugen mit optimaler Führbarkeit und Ergonomie.

Die Digitalisierung hält zunehmend Einzug in unsere Branche und wird in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Mit digitalen Lösungen hilft Wacker Neuson schon heute dabei, die Arbeit der Kunden zu modernisieren und mehr Transparenz und Effizienz auf die Baustelle zu bringen. Im Frühjahr 2025 werden wir eine Anwender-App anbieten, die Zugriff auf alle Informationen rund um die Maschine ermöglicht. Dazu gehören insbesondere Informationen, die der Bediener in der täglichen Anwendung braucht, wie Zugriff auf die Betriebsanleitung, Ersatzteilstücklisten oder Einweisungsvideos. Zudem werden auch Informationen über Baugeräte abgebildet. Perspektivisch sind weitere wertvolle Features vorgesehen wie beispielsweise Wartungschecklisten. Ein echter Meilenstein für mehr Effizienz auf der Baustelle!

Wir begeistern unsere Kunden bereits seit mehr als 175 Jahren täglich mit Innovationen und Leidenschaft. Darauf können unsere Kunden auch in Zukunft, und besonders in unsicheren Zeiten wie diesen, vertrauen. Neben der bauma wird Wacker Neuson auch 2025 wieder auf der Tiefbau Live in Karlsruhe, der Nordbau in Neumünster, der Demopark in Hörselberg und vielen weiteren Messen live begeistern, denn für uns steht der direkte Austausch mit unseren Kunden ganz klar im Fokus. Darauf freuen wir uns schon heute.