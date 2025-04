Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg hat über 20 Mitarbeitende. Mit dieser Übernahme stärkt Assa Abloy nach eigenem Bekunden seine Position als führender Anbieter von Schließlösungen und Sicherheitssystemen rund um die Tür.

"Ich freue mich sehr, GfS willkommen zu heißen. Das Unternehmen steht für Bestleistungen, gut zu unserem Portfolio passende Produkte sowie umfassende Erfahrungen auf dem Markt für innovative Fluchtwegsicherungssysteme", so Achim Haberstock, SVP & Head of Central Europe Assa Abloy. "Mit der Akquisition von GfS stärkt Assa Abloy sein Produktangebot in Deutschland und Europa."

Die Geschäftsführung von GfS bewertet die Integration in den weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von Schließlösungen und Sicherheitssystemen als positiven Schritt in die Zukunft. "Schon heute arbeiten GfS und Assa Abloy zusammen und pflegen große Gemeinsamkeiten. Mit Assa Abloy erschließen sich für GfS neue Märkte und neue Absatzmöglichkeiten für das umfangreiche Produktportfolio und insbesondere für die neuen Produktlinien GfS Smartterminal und GfS Einhand-Türwächter Go", erklärt Geschäftsführer René Charlet. "Indem wir Teil der Assa-Abloy-Gruppe werden, können wir die Stärken beider Unternehmen nutzen und unsere Kunden noch besser bedienen. Darüber hinaus schaffen wir längerfristig auch für unsere Mitarbeitenden mehr Ressourcen und mehr Möglichkeiten", so René Charlet.

GfS wird auch künftig als eigenständiger Geschäftsbereich unter dem bestehenden Managementteam und den Mitarbeitenden, denen das Unternehmen seinen heutigen Erfolg verdankt, tätig sein. Dadurch hat die Übernahme für bestehende Mitarbeitende keine negativen Auswirkungen und der Standort in Hamburg bleibt erhalten.