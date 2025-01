2024 war das zweitbeste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte. Nach 2023 haben wir zum zweiten Mal einen Umsatz von über einer Milliarde Euro erzielt hat. Dieser Erfolg ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass wir als Bomag Gruppe international agieren und so regionale Schwankungen ausgleichen können. Denn nach drei Jahren starken Wachstums ist das Marktumfeld deutlich herausfordernder geworden und die Weltwirtschaftslage aktuell nicht einfach. Im Gegenteil, anhaltende geopolitische Risiken und wirtschaftspolitische Unsicherheiten – wie zum Beispiel durch die US-Wahl – schaffen ein volatiles und unsicheres Umfeld, in dem Investitionen oft nur zögerlich getroffen werden.

Für 2025 erwarten wir einen leichten Rückgang der Geschäfte in Nordamerika. Der Markt in Europa zeichnet sich in Summe weitestgehend stabil ab. Wir sehen aber auch Wachstumspotential, vor allem in Asien sowie im Nahen Osten und Afrika. Für den chinesischen Markt erwarten wir eine leichte Erholung. Die große Bedeutung des chinesischen Marktes haben wir mit unserem Messestand auf der bauma Shanghai im November 2024 verdeutlicht. Auch Indien steht für uns weiter im Fokus. So waren wir im vergangenen Dezember auf der bauma Delhi mit einem eigenen Stand präsent und arbeiten weiter am Ausbau unseres Produktionswerks in Pune.

Neben der Präsenz in den richtigen Märkten ist uns auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Händlern wichtig. In diesem Jahr haben wir in mehreren Märkten unsere Händlernetze optimiert. Wir konnten den spanischen Händler Maquinter übernehmen und neue Partnerschaften in der Türkei und Brasilien etablieren, welche bereits schnell erste Erfolge erzielt haben. Neben einer stabilen Aufstellung in den Märkten konzentrieren wir uns stark auf die Trends der Branche: Arbeits- und Gesundheitsschutz, Digitalisierung des Baustellenprozesses, alternative Antriebe und neue maschinentechnologische Lösungen. Zu allen diesen Themen investiert Bomag beständig in Innovationen aus Forschung & Entwicklung und wird dies weiter tun. Im September haben wir auf den Innovation Days bereits 1400 Besucher, darunter Kunden und Händler, in unserem Stammwerk in Boppard exklusive Einblicke in diese Innovationen gewährt. Auch im kommenden Jahr werden wir zur Weltleitmesse bauma, im April in München als Fayat Gruppe mit einem neuen Auftritt unsere Kunden begrüßen. Dort laden wir alle Kunden und Partner herzlich ein, diese Neuheiten direkt bei uns am Messestand erstmalig in Augenschein zu nehmen.

Schon heute lassen wir Technologien, aus unserem Weg zu autonomen Maschinen in die Serie einfließen. Besonders viel positive Rückmeldung erhalten wir für das Assistenzsystem Bomag Emergency Brake Assist, mit dem große schemelgelenkte Asphaltwalzen von Bomag ausgerüstet werden können. Das vollständig in die Maschine integrierte Fahrerassistenzsystem erkennt vorausschauend Gefahrensituationen und hilft, Kollisionen zu vermeiden. Es ist ein Meilenstein im Bereich der Sicherheitstechnologie auf Baustellen und so in dieser Form einmalig in der Baumaschinenbranche.

Auch in unserem ePerformance-Portfolio – sprich, bei unseren Maschinen mit batterieelektrischem Antrieb – gibt es spannende Entwicklungen. Wir werden das Angebot auch im kommenden Jahr weiter ausbauen, um dem steigenden Interesse – insbesondere im innerstädtischen Bereich – gerecht zu werden und die neuen Produkte erstmalig auf der bauma präsentieren.

Wir betrachten die Baustelle als ganzheitliches System und bieten so Lösungen über die gesamte Prozesskette. Aus diesem Grund möchten wir unseren Kunden eine noch bessere Integration ihrer Maschinenflotten ermöglichen, um so die Effizienz weiter steigern zu können – bei gleichzeitig besten Arbeitsergebnissen. Mit Asphalt Pro bietet Bomag bereits heute ein System, das den gesamten Baustellenprozess von der Planung, über die Asphaltproduktion, die Lkw-Logistik, und den Einbau, bis hin zur Dokumentation abbildet. Mit BOMAP sind unsere Kunden in der Lage einfach und unkompliziert Arbeitsergebnisse zu erfassen. Diese Daten werden produktübergreifend geteilt, um die Effizienz noch weiter zu steigern und maximale Prozesstransparenz zu erzeugen. Für uns zählt das positive Fazit unserer Kunden: neben Zeiteinsparungen und hohen Kosteneinsparungen durch Kraftstoffverbrauch letztendlich auch ein reduzierter CO2-Fußabdruck der Gesamtbaustelle. Neben den Bedürfnissen unserer Kunden nehmen auch wir als Hersteller unsere Verantwortung zur Nachhaltigkeit ernst. Als Teil der Fayat Gruppe arbeiten wir im "Carbon Pathway" Projekt an der Decarbonisierung der Bomag Gruppe und definieren gemeinsame Maßnahmenpakete und Zielbilder.

Als Unternehmen setzen wir auch 2025 alles daran, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. 2024 wurden wir für unser berufliches Qualifizierungsprogramm mit dem Deutschen Fachkräftepreis ausgezeichnet. Das prämierte Projekt ist eines von vielen Maßnahmen des Bildungs- und Personalentwicklungsprogramms von Bomag. Dazu gehören umfangreiche Weiterbildungsangebote, eine große Palette an Initiativen des Gesundheitsmanagements und der Vorsorge und vor allem auch ein starkes Engagement im Bereich der beruflichen Ausbildung in zahlreichen technischen und kaufmännischen Berufen. All dies ist Ausdruck der strategisch wichtigen Bedeutung und der hohen Wertschätzung, die Bomag für seine Mitarbeitenden empfindet. Durch die Entwicklungen um uns herum nehmen wir die Zeit als großen Umbruch wahr. Globale Veränderungen und technische Weiterentwicklungen begleiten uns alle. Die Zugehörigkeit zur Fayat Gruppe ermöglicht es uns, eine längerfristige Sicht auf Märkte und Investitionen zu haben. So werden auch in 2025 für Bomag wie gewohnt Qualität, Innovation und Kundennutzen im Vordergrund stehen.