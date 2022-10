Als Partner der Elektrifizierung bietet Marquardt eigenen Angaben zufolge darüber hinaus einsatzfähige Komponenten für hybride und batterieelektrische Antriebe sowie die dazugehörigen Ladelösungen.

Die Intelli-Control-Modulfamilie von Marquardt setzt dem Hersteller zufolge Maßstäbe bei den Bedieneinheiten für Offroad-Fahrzeuge – sowohl in der intuitiven Handhabung als auch in puncto Sicherheit und hochwertiger Haptik. Die staub- und wasserresistenten Tasten- und Drehknopfelemente mit Schutzklasse IP69k sind aufgrund einer funktionellen Kombination aus Hard- und Software hochgradig konfigurierbar und fügen sich dadurch problemlos in die Fahrzeugsysteme von Baumaschinen und kommunalen Nutzfahrzeugen ein, erklärt Marquardt.

Mit der PnD3-Plattform von Marquardt hat demzufolge die Zukunft von Smart Access auch im Nutzfahrzeugbereich begonnen. Denn das serienreife und massentaugliche Fahrberechtigungssystem ermöglicht den cyber-sicheren Fahrzeugzugang per Smartphone. Für Flottenbetreiber vereinfacht die sichere Weitergabe des digitalen Schlüssels per "Key- Sharing" die Aus- und Rückgabe der Fahrzeuge und die Fahrer haben per Smartphone jeden benötigten Schlüssel am Einsatzort parat.

Im Bereich hybrider und batterieelektrischer Antriebssysteme verbindet Marquardt laut eigenen Angaben bereits seit zehn Jahren seine Erfahrung in der Leistungselektronik mit dem Know-how für das Energiemanagement und liefert hierzu alle Komponenten – vom kompletten Batteriemanagementsystem bis zur Zellspannungsüberwachung inklusive der dazu gehörenden Ladeinfrastruktur.

Das Interactive Charging Socket (ICS) beispielsweise ist mit einem breiten Spektrum an Features konzipiert und mit allen globalen Inlet-Standards weltweit kompatibel. Neben verschiedenen LED-Beleuchtungsszenarien bietet es demnach die Möglichkeit einer automatisierten Ladeklappe sowie Inlet-Port-Abdeckungen zum Schutz der Kontaktpins vor Verschmutzungen.

Auf der bauma können die Besucher von Marquardt diese und weitere Innovationen zur Bedienung, Steuerung und Elektrifizierung beim Blick in die Fahrerkabine der Zukunft erleben. In dem realen Fahrercockpit "DemoCar 2.0" zeigt Marquardt zudem neue Materialien und Application-Light-Anwendungen, die sowohl funktional als auch beim Ambiente neue Welten eröffnen.

So übernimmt die LED-Animation beispielsweise Assistenzfunktionen wie Warnlicht oder Auffahrkontrolle und signalisiert verschiedene Maschinenzustände ebenso wie den Wärmegrad in der Kabine.