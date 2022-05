Martijn van Keulen hat die Posten als Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsführung bei Heitkamp Industrial Solutions angetreten. Van Keulen war seit März 2021 bei dem Unternehmen als Director of Finance tätig und leitete das Finanzcontrolling und Rechnungswesen. In seiner neuen Funktion ist er zusätzlich für strategische und kommerzielle Angelegenheiten zuständig. Vor seiner Anstellung bei Heitkamp war er seit seinem Eintritt in die Branche im Jahr 2000 unter anderem in führenden Positionen bei Scania, Metso und Mitsubishi Hitachi Power Solutions tätig.