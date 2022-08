Martin-Devid Herrenknecht zieht in den Vorstand des Familienunternehmens ein. Mit Dipl.-Ing (FH) Martin-Devid Herrenknecht (35 Jahre) übernimmt ein Familienmitglied im vom Gründer und CEO Martin Herrenknecht geführten Familienunternehmen ein strategisches Vorstandsressort. In der Sitzung bestellte unter der kommissarischen Leitung von Günther Oettinger der Aufsichtsrat der Herrenknecht AG den Sohn des Unternehmers zum 1. August 2022 in das oberste Management-Gremium. Er wird dort zunächst für das nachhaltige Wachstum des Geschäftsfeldes Mining verantwortlich sein und den Generationenübergang im Unternehmen begleiten.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Personen bestellen

Themen Newsletter Zur Person bestellen