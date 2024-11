Standfest, präzise und kraftvoll arbeitet der Weycor Radlader AR 660 laut Hersteller bei einem Energie-Dienstleister und bleibe dabei immer sparsam im Verbrauch. Foto: Weycor

Twist (ABZ). – Er arbeitet auf der Anlage der Bioenergie Wester GmbH in Twist im Emsland. Ein MW/h Strom erzeugt diese Anlage. Wenn die Kampagne läuft, muss dauerhaft schnell mit dem Radlader gearbeitet werden.

Dafür habe die Maschine beste Voraussetzungen, den der 14-Tonnen-Radlader hat einen wassergekühlten 6-Zylinder Deutz Motor mit einer Leistung von 160 kW/218 PS, informiert Weycor.Der AR 660 verfüge über einen kraftvollen hydrostatischer Fahrantrieb mit zwei Fahrmotoren, die sehr präzise genutzt werden könnten.

Dadurch entsteht laut Hersteller ein Feingefühl, das es möglich macht, auch ohne Bremseinsatz auf engem Raum, wie hier auf dem Maisgebirge, zu manövrieren. "Im Flachland" erfolgt der Antrieb bis 14 km/h mit beiden Motoren. Dann wird bis 40 km/h nur der kleine Motor mit dem gesamten Ölstrom versorgt. So sollen thermische Probleme vermieden werden. Zusätzliche Fahrmodi (optional), die einstellbar sind, mindern den Kraftstoffverbrauch, verspricht der Hersteller.

Der Schwerpunkt des weycor AR 660 wurde konstruktiv extrem tief gesetzt. "Das heißt, der AR 660 hat eine besondere Standfestigkeit. Das kann man hier in Twist auf dem Maisberg gut beobachten. Ebenso wie die hervorragende Wendigkeit. Sehr viel Platz ist nicht, um sich im Maisgebirge zu bewegen", sagt Weycor.

Umso erstaunlicher sei es, was die vollhydraulische zentrale Knicklenkung möglich mache. Der Knickwinkel beträgt 40° links und rechts. Die Pendelung der Achse im Hinterwagen + 12 %. So steht und fährt man insgesamt laut Hersteller sehr sicher und ist höchst beweglich – auch im Gelände. Zudem sei das Sperrdifferential für Vorder- und Hinterachse zu 100 % zuschaltbar – nichts drehe durch.

Schon lange besteht nach eigenen Angaben die Zusammenarbeit auf maschinentechnischer Seite mit dem Standort Meppen der AGRAVIS Technik Münsterland-Ems GmbH. Das Unternehmen ist ein Händler, der sich unter anderem auf hochwertige Landmaschinen und landwirtschaftliche Ausrüstung spezialisiert hat.

An insgesamt neun Standorten im Münsterland und Emsland beschäftigt AGRAVIS etwa 380 Mitarbeiter. Die gute Beratung, vor allem aber schneller Service sind gerade während der Erntezeit wichtige Unterstützung für die Bioenergie Wester GmbH, informiert Weycor.

Der Kraftstoffverbrauch des Radladers wurde demnach durch Drehzahl-Reduzierung des Dieselmotors und großzügig ausgelegte Hydraulik-Komponenten spürbar reduziert. Die Einzelkomponenten sind elektronisch regelbar. So sei es möglich, dass diese Komponenten miteinander kommunizierten. Als Folge gebe der Dieselmotor nur so viel Leistung ab, wie tatsächlich benötigt werde, was den Kraftstoffverbrauch reduziere und ebenso Emissionen und Lärm.