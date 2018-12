Maschinenbauer mit vollen Auftragsbüchern trotz Handelskonflikten

Frankfurt/Main (dpa). - Mit einem kräftigen Auftragsplus trotzen Deutschlands Maschinenbauer wachsenden konjunkturellen Unsicherheiten. Im Oktober legten die Bestellungen zum Vorjahreszeitraum preisbereinigt (real) um 12 % zu, wie der Branchenverband VDMA am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Gleichermaßen positiv entwickelte sich dabei das Geschäft im Inland (plus 11 %) wie im Ausland (plus 12 %). "Der Maschinenbau zeigt sich damit robust, die Stagnation im Auftragseingang des Septembers konnte deutlich relativiert werden", bilanzierte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. In den zehn Monaten von Januar bis einschließlich Oktober 2018 lagen die Auftragseingänge um 7 % über Vorjahresniveau. Für das laufende Jahr erwartet der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) real 5 % Produktionssteigerung. Für 2019 stellen sich die Maschinenbauer allerdings auf schlechtere Geschäfte ein - unter anderem wegen internationaler Handelskonflikte und Unsicherheit rund um den britischen EU-Austritt (Brexit).