In Westösterreich hat die Bau Baumaschinen Handels GmbH mit Sitz in Telfs (Tirol) für die Regionen Vorarlberg, Tirol und Salzburg den Vertrieb, den Service, die Ersatzteileversorgung und Vermietung für Develon übernommen. Foto: BAU Baumaschinen Handels GmbH

In Ostösterreich wird die Zusammenarbeit mit dem Haus Eisenwagen aus Himberg bei Wien weiter gestärkt, so die Angaben der Mannheimer Firma.

Eisenwagen wurde zum Exklusiv-Händler in den Bundesländern Wien, Nieder- und Oberösterreich, Burgenland, Steiermark und Kärnten ernannt und hat als alleinige Develon-Vertretung den Verkauf, den Service, das Ersatzteilgeschäft und die Vermietung des gesamten Develon-Sortiments übernommen.

"Danke an Develon für das Vertrauen der vergangenen Jahre und das Vertrauen auch für die Zukunft. Wir werden den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter konsequent fortsetzen", erklärte Wolfgang Eisenwagen, Inhaber der Eisenwagen Baumaschinen GmbH. "Gerade die vielen Innovationen – beispielsweise die transparente Radlader-Schaufel – faszinieren unsere Kunden immer wieder und schaffen sofort Mehrwert. Das Geschäft mit Develon bauen wir weiter aus. Gleichzeitig stärken wir den Service, denn Verlässlichkeit ist für uns eines der Grundprinzipien. Zum Januar 2025 haben wir weitere Servicetechniker eingestellt, um unseren Kunden schnell, unkompliziert und professionell vor Ort helfen zu können", erläutert Eisenwagen weiter.

In Westösterreich hat die Bau Baumaschinen Handels GmbH mit ihrem Standort Telfs (Tirol) in den Regionen Vorarlberg, Tirol und Salzburg zum 1. Januar Vertrieb, Service, Ersatzteile und Vermietung als neuer exklusiver Develon-Händler und Erstansprechpartner für alle Kunden übernommen. Die Betreuung der Kunden erfolgt von Telfs aus, erklärt Develon.

Mit dem Ausbau der Zusammenarbeit wollen die beiden Partner nach eigenem Bekunden weitere Kunden gewinnen und das Wachstum in Westösterreich steigern. "Unsere Zusammenarbeit mit Develon ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Daher haben wir uns entschieden, gerade mit den Heavy-Maschinen auch in Westösterreich das Geschäft weiter auszubauen. Mit der erweiterten Verantwortung für Develon, jetzt zusätzlich auch in Westösterreich, können wir noch besser auf die Wünsche unserer Kunden eingehen", erläuterte Christoph Schadenfroh, Geschäftsführer der Bau Baumaschinen Handels GmbH.

Andreas M. Lohner, Develon-Vertriebsleiter DACH & Osteuropa und Geschäftsführer Deutschland, erklärte, dass mit den beiden Baumaschinen-Partnern für alle Kunden in Österreich eine perfekte Lösung gefunden wurde, besonders, weil zwischen beiden Firmen eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit bestehe.

"Mich freut, dass beide Händler sehr gut miteinander harmonieren, mit dem gleichen Blick an die Themen herangehen, sich für unser gesamtes Sortiment einsetzen und für unsere Kunden über die jeweiligen Händlergebietsgrenzen hinweg eine gute Zusammenarbeit sicherstellen werden. Damit wird es uns gelingen, in der Gewinnung, dem Hoch- und Tiefbau, im Recycling und Industriebereich sowie der Forstwirtschaft unsere Marktstellung weiter auszubauen", schloss Lohner an das bereits Gesagte an.

Zum Hintergrund: Develon ist der Markenname für die vormals unter dem südkoreanischen Namen Doosan bekannten Baumaschinen von HD Hyundai Infracore. Die qualitativ hochwertigen Produkte umfassen Minibagger und Kettenbagger von bis zu 100 t, Mobilbagger (10 bis 24 t), Radlader (ab 0,9 m³ Schaufelinhalt bis zur 30-Tonnen-Klasse), knickgelenkte Muldenkipper und Planierraupen sowie Baumaschinen mit alternativen Antrieben. Der Markenname Develon steht nach eigenen Angaben für "develop onwards". Dieser Claim soll das starke Bekenntnis des Unternehmens zu steter, kontinuierlicher Weiterentwicklung ausdrücken.