Hamburg (ABZ). – Die Bauindustrie erlebt aktuell eine digitale Revolution. Vor allem in der Maschinensteuerungstechnik sind so laut Topcon Zeit- und Kosteneinsparungen für Bauprojekte in ganz Europa möglich. Mit dem zunehmenden Einsatz automatisierter Technologie werde sich folglich auch die Produktivität steigern, so die Einschätzung des Unternehmens.



Jedoch zieht daraus nicht jedes Segment im Bauablauf vollen Nutzen. So gestaltet sich die Einführung bei Baggern langsamer als bei anderen Maschinen. Carsten Frantzen, Senior Director des Geschäftsbereichs Bau in der EMEA-Region bei der Topcon Positioning Group, befasst sich mit der Technik, die die Aushubverfahren automatisiert und dadurch die Produktivität auf Baustellen in ganz Europa vorantreibt.



Laut einer Studie der globalen Unternehmensberatung McKinsey and Company, wirkt der Bausektor, wenn es um Produktivität geht, wie in einer Zeitschleife gefangen. Für die zurückliegenden zwei Jahrzehnte meldete die Branche im Jahr 2017 gerade einmal ein durchschnittliches Wachstum von 1 % in der Produktivität – gegenüber einem Wachstum von 3,6 % in der Fertigung.



Für die Erklärung, warum die Produktivitätsniveaus im Bauwesen denen der Fertigung nicht ebenbürtig sind und warum diese Niveaus in den vergangenen Jahren im Vergleich zu den 90ern sogar abgefallen sind, müssen einige Faktoren betrachtet werden. Um beispielsweise zu garantieren, dass das Personal geschützt ist, hat sich die Anzahl der Stunden, die auf einer Baustelle gearbeitet wird, reduziert und Arbeitsmethoden wurden in Übereinstimmung mit verschärften Gesetzen für Sicherheit und Gesundheitsschutz restriktiver.



Zudem muss die Einführung digitaler Technologien in den unterschiedlichen Sektoren unterschiedlich bewertet werden, etwa im Vergleich zur Fertigung, wo meistens eine vollständig automatisierte Produktionslinie vorgefunden werden kann.