mateco beim „German Brand Award“ mit Gold prämiert

Stutgart (ABZ). - Der Arbeitsbühnenvermieter mateco wurde mit einem der wichtigsten Preise für erfolgreiche Markenführung in Deutschland - dem „German Brand Award“ - mit Gold ausgezeichnet. In der Kategorie „Industry Excellence in Branding – Machines & Engineering“ wählte eine unabhängige Expertenjury mateco auf Nummer 1. „Dieser Award ist für uns eine besondere Auszeichnung“, so die Leiterin Marketing & Kommunikation Corina Flouris bei mateco. „Er bestätigt den Erfolg unserer Markenführung und damit all unsere intensiven Marketingaktivitäten.“



Der Preis wird vom „Rat für Formgebung“ verliehen, der vom Deutschen Bundestag ins Leben gerufen und vom Bundesverband der Deutschen Industrie gestiftet wurde. Er zeichnet konsequentes Marketing, erfolgreiche Marken und Markenmacher aus. Die Fachjury, bestehend aus einem unabhängigen Expertengremium, begründet den Gewinn wie folgt:



„Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs entschied sich mateco vor drei Jahren zu einer signifikanten Steigerung seiner Marketingaktivitäten. Das brachte den kontinuierlichen Aufbau einer neuen Markenidentität mit sich. Der stark vom Produkt abgeleitete, solide Auftritt überzeugt mit einem klar strukturierten, sehr modern wirkenden, unverwechselbaren Corporate Design, das nicht nur im Printbereich, sondern auch für den Relaunch der Webseite stimmig und differenziert übersetzt wurde. Die Strategie, das Markenbild in einem integrierten Kommunikationsprozess zu schärfen und die Marke mateco so in einem mehrstufigen Prozess als professionellen Dienstleister sichtbar und erlebbar zu machen – und das über alle Kanäle hinweg – zeigt messbare Erfolge.