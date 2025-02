Bremerhaven (ABZ). – Wenn Deichsicherung, Sturmflut- oder Überschwemmungsschutz schnell gehen muss, dann hilft Optimas. In einer Minute 30 m Sandschlauch füllen und verlegen. In einer Minute einen Big Bag füllen und transportieren. In einer Minute 20 Sandsäcke füllen. Das leistet die Optimas Material-Verteilschaufel Finliner, heißt es seitens des Herstellers.

Die Optimas-Material-Verteilschaufel Finliner bringt schnelle Hilfe bei Hochwasser. Der Finliner ist aber auch ein Ganzjahresgerät mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Foto: Optimas

Der Finliner sei wie eine Ladeschaufel nutzbar. Angebaut an einen Radlader nimmt sie Sand oder Ähnliches auf. Die 1 m³ Schaufel hat eine Einfüllbreite von 2,6 m und ein Fassungsvermögen von mindestens 1 m³. Über ein Förderband von 2,5 m Länge auf der Unterseite der Schaufel wird das Schüttgut schnell in den seitlich angehängten Big Bag befördert. Material aufnehmen und einfüllen dauert etwa eine Minute. Wenn notwendig, kann mit dem Radlader der Behälter sofort an die gefährdete Position transportiert werden. Der Finliner ist ursprünglich für Verfüllarbeiten in Bau oder GaLaBau konzipiert. Für die neuen Aufgaben wurde eine Rutsche beziehungsweise ein Trichter angebaut, ebenso ein Haltegestänge.

Dadurch ist dieser äußerst effektive Einsatz im Hochwasserschutz möglich, informiert das Unternehmen. Die Material-Verteilschaufel Finliner gibt es in drei Varianten: 0,6 m³ Inhalt mit 1,7 m Förderband; 1 m³ Inhalt und 2,5 m Förderband; 1,4 m³ Inhalt und 2,5 m Förderband.

Das ganze Gerät ist aus robustem Stahl und äußerst solide gefertigt. Dadurch ist es in kritischen Situationen, in denen es auch mal hektisch werden kann, unempfindlich auch gegenüber harter Beanspruchung.

Der Finliner kann viele unterschiedliche Materialien aufnehmen und verteilen. Beton, Asphalt, Schüttgüter (Sand, Splitt, Schotter, Mutterboden, Salz, Hackschnitzel, Kiesel unter anderem) werden mittels Förderbandes seitlich ausgeworfen.

Die Materialmenge kann exakt durch die Geschwindigkeit von Förderband und Fahrgeschwindigkeit dosiert werden. Wobei die Fahrgeschwindigkeit beim Befüllen von Big Bags, Sandsäcken oder -schläuchen nicht relevant ist. Der Finliner von Optimas ist nach Herstellerangaben die günstige Alternative zu Schwenklader oder Seitenkippschaufel.Der Finliner wird über die passende Schnellwechselplatte am Radlader montiert.

Die Verteilschaufel wiegt je nach Größe von 640 kg bis 1120 kg. Die große Variante kann durch Lkw oder Radlader gefüllt werden. Die beiden anderen können auch, durch kippen der Schaufel, Material selbst aufnehmen. Das alles bedeutet, dass man mit der Finliner ein Ganz-Jahres-Gerät nutzen kann.

Die bremenports GmbH ist für Hafenbau und -betrieb sowie die Vermarktung der Häfen in Bremen und Bremerhaven verantwortlich. Hiermit inbegriffen sind auch die Aufgaben für den Hochwasserschutz. In den Hafen-, Ufer- und Deichanlagen befinden sich eine sehr große Zahl von unterschiedlichen Öffnungen/Durchgängen, welche im Sturmflutfall ein Risiko darstellen können. Auch Gründeichanlagen oder Spundwände geben den Fluten Angriffsfläche. Bei einer großen Katastrophenübung mit Feuerwehr, THW und bremenports wurde der Fineliner unter realen Bedingungen getestet. "Es hat sich gezeigt, dass der Finliner eine wirkliche Hilfe und praktische Unterstützung für solche Einsätze ist", resümiert Christian von Deetzen, Teamleiter Deiche bei bremenports.

Die Geschwindigkeit, mit der die Material-Verteilschaufel Finliner arbeitet, ist extrem hilfreich. Auch das Konzept: Befüllen und transportieren ist ein erfolgreiches Konzept. Ein weiterer Effekt des Finliner-Einsatzes ist, dass weniger Personal für die Arbeiten benötigt wird. Dieses kann dann an anderer Stelle helfen. In Summe hat sich hier der Finliner bestens bewährt und mit ihm ist man gut auf Hochwassersituationen vorbereitet.