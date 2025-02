Die Wassertanks sind dem Tintenfisch Nautilus pompilius nachempfunden. ABB.: HAURATON

Diese Tintenfischart besitzt eine äußerst symmetrische Außenschale, die immer im gleichen Verhältnis sowohl in die Länge als auch in die Breite wächst. Diese besondere Struktur des Nautilus hat laut eigener Aussage die Entwicklung der Regenwassertanks von Premier Tech inspiriert. Mit dem bionischen Design konnte der Materialeinsatz in der Herstellung deutlich gesenkt werden, während gleichzeitig die Stabilität erhöht wurde, heißt es von Unternehmensseite. Dadurch soll ein ressourcenschonender, hocheffizienter Behälter für große Wassermengen entstanden sein.

Die nach dieser Machart konstruierten Tanks sollen beim Einbau weniger Aushub als herkömmliche Wassertanks benötigen. Sie können Regenwasser, insbesondere von Verkehrsflächen, zuverlässig und effektiv speichern und sind Teil eines umfassenden Systems zum Regenwassermanagement, das das Sparen wertvoller Trinkwasserressourcen und zugleich einen Überflutungsschutz ermöglicht, so Hauraton. Innerhalb der ganzheitlichen Systemlösungen von Hauraton wird laut eigenen Angaben die effektive Reinigung des Wassers vor dem Speichern im Regenwassertank vorgeschaltet. Dabei werden Schwermetalle, Mikroplastik, Schadstoffe und anderen Verunreinigungen zuverlässig zurückgehalten.