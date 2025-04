Das Foto zeigt Aussparungen, die aus dem MSL-System Vario AS 50 bei einem Bauprojekt der Firma Leonhard Weiss zum Einsatz kamen. Foto: MSL

Bei kleinen eckigen Aussparungen kommen sehr oft Schaltafeln oder Bretter zum Einsatz. Bei genauer Betrachtung stellt man jedoch fest, dass die Arbeitszeit zum Bereitstellen dieser Materialien, das Zuschneiden und Zusammenbauen der Aussparungen, nicht unerheblich sind. Zum bauseitigen Anfertigen einer Aussparung in der Größe von nur 20 cm mal 20 cm und einer Höhe von zum Beispiel 30 cm fallen hier durchaus 15 bis 20 Minuten pro Aussparung an.

Bei Sonderformen oder runden Aussparungen müssen deutlich längere Arbeitszeiten einkalkuliert werden und die erforderlichen Kosten für die Bretter oder Schaltafeln müssen ebenfalls bei der Kostenermittlung berücksichtigt werden. Personalmangel, Wettbewerbsdruck und die aktuelle schwierige Situation in der Bauindustrie zeigen deutlich, wie wichtig es ist gewohnte Arbeitsabläufe zu hinterfragen und nach Lösungen zu suchen um die Herstellung von den erforderlichen Aussparungen auf der Baustelle so kostengünstig wie möglich herzustellen.

Bereits seit Jahrzehnten produziert das inhabergeführte mittelständige Familienunternehmen Mathieu Schalungssysteme und Lufttechnische Komponenten GmbH (MSL) unter anderem auch Aussparungssysteme für Boden- und Deckenplatten sowie für den Fundamentbereich. Ein nach Aussage des Herstellers sehr erfolgreiches Aussparungssystem ist in dem Zusammenhang das im Jahr 2023 nochmals überarbeitete MSL-System AS-Vario.

Wellprofilierte Schalbleche

Dieses MSL-Aussparungssystem wurde speziell für den bauseitigen Einsatz vor Ort auf der Baustelle entwickelt und bietet gleich mehrere Vorteile gegenüber konventionell hergestellten Aussparungen. Das System besteht aus einem 6 m langen wellprofilierten Schalstreifen der in Breiten von 13 cm bis 89 cm angeboten wird.

Dieser Schalstreifen ist zusätzlich im Abstand von 50 mm beziehungsweise 100 mm auf einer Länge von 6 m querprofiliert. Das Aussparungssystem Vario Typ AS 50 wird aus verzinktem Stahlblech und das System AS 100 aus schwarzem Stahlblech produziert. Hergestellt werden die wellprofilierten Schalbleche auf einer 25 m langen Profilieranlage. Danach werden die Schalbleche über eine Längsteilanlage auf die erforderliche Schalstreifenbreite zugeschnitten. Abschließend werden die Schalstreifen über eine 25 m lange Fertigungsanlage verfahren und im vorgegebenen Abstand querprofiliert. Im letzten Arbeitsschritt wird der Schalstreifen zu einer Rolle im Durchmesser von weniger als 40 cm aufgewickelt und abgebunden.

Das Aufwickeln zur Rolle hat den Vorteil, dass auf einer Europalette in einer Lage sechs Rollen abgelegt werden können. Je nach Rollenbreite können so bis zu 72 Rollen auf einer Europalette ausgeliefert werden. Bei der Ausführung AS 50 in der Breite von 24 cm befinden sich 42 Rollen auf der Palette. Bei der Schalstreifenlänge von sechs Meter ergibt sich eine Gesamtlänge von 252 m auf der Palette. An Frachtkosten für eine Europalette zur Baustelle fallen rund 60 Euro an. Hieraus errechnet sich ein Frachtkostenanteil von rund 0,24 Euro pro Meter Schalstreifen.

Vor Ort auf der Baustelle werden die wellprofilierten Schalstreifen von der Rolle auf das erforderliche Abwicklungsmaß der Aussparung abgewickelt und durch einfaches Hin- und Herbiegen an der erforderlichen Querperforierung abgelängt.





Zur Herstellung einer Aussparung in der Größe von zum Beispiel 25 cm mal 25 cm und einer Höhe von 24 cm wird ein Schalstreifen von 1 m Länge benötigt. Hergestellt wird die Aussparung aus einer AS 50 240 mm breit. Die Rollen sind so perforiert, dass sich ca. alle 5 cm eine Biegekante herstellen lässt.

Die Seitenlänge einer Aussparung beträgt hierdurch ein Vielfaches von 5 cm. Nach dem Abbiegen der Schalstreifen von Hand werden diese in der Regel am Stoß im Eckbereich mit Draht zusammengebunden. Durch die ausgeprägte Quer- und Wellenprofilierung entsteht eine optimale Verbundwirkung mit dem Beton. Die Arbeitszeit zum Herstellen einer Aussparung in der Größe von 25 cm mal 25 cm und einer Höhe von 24 cm aus einer Rolle AS 50 240 mm breit, beträgt ca. drei Minuten.

Verschiedene Formen und Querschnitte

Selbst bei größeren Aussparungen wie zum Beispiel 50 cm mal 40 cm und einer Höhe von 40 cm ergeben sich Arbeitszeiten von lediglich drei bis vier Minuten. Das Gleiche gilt auch für runde Aussparungen die aus einer AS 50 hergestellt werden. Stellt man nun die Kosten für eine konventionell aus Schalholz gefertigte Aussparung der MSL-Ausführung gegenüber, wird der Kostenvorteil der Vario Typ AS 50 deutlich.

Ein weiterer Vorteil des Systems liegt darin, dass der Schalstreifen abfalllos verarbeitet werden kann, da ein eventuelles Reststück der Rolle an einer neuen Rolle befestigt werden kann. Nach Fertigstellung der Arbeiten können noch vorhandene AS-Schalstreifen bzw. Rollen für ein neues Bauprojekt verwendet werden. Verschiedene Formen und Querschnitte von Aussparungen können sehr flexibel und kurzfristig bauseits hergestellt werden.

Das MSL-Aussparungssystem ist kurzfristig lieferbar, da es lagerhaltig ist. Brandschutztechnische Beurteilung und Ergebnisse von Auszugsversuchen der MSL-Schalungssysteme sind vorhanden, so der Hersteller. Sehr beliebt ist das System nach Aussage von MSL auch im GaLaBau, hier kommt die Ausführung AS 100 ab einer Rollenbreite von 40 cm zum Schalen von Zaun oder Postenfundamenten zum Einsatz.

Rückfragen zum MSL-Lieferprogramm beantwortet der Hersteller gerne auf der bauma 2025 im April in Halle B3, Stand 227.