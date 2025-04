Eine MSL-Innenköcherschalung in der Größe 3,65 x 1,95 m, die 2,5 m hoch ist. Zu sehen sind Faltköcher vom Typ FKVF sechsteilig nach dem Betonieren. Foto: MSL

Der Einsatz von Schalbrettern für Innen- und Außenschalungen bei Köcherfundamenten war in dieser Zeit Stand der Technik. Der Sitz der Firma Mabag war in Sulzbach Saar. Da in Sulzbach auf dem Betriebsgelände keine Möglichkeit zur Erweiterung der Produktion bestand, wurde im nördlichen Saarland in Nohfelden-Sötern eine weitere Produktionsstätte auf einer Fläche von mehr als 50.000 m² in den Jahren 1962 bis 1964 errichtet.

Nach Fertigstellung der Bauarbeiten wurden auf einer Produktionsfläche von rund 1800 m² die ersten wellprofilierten Schalbleche zur Herstellung von Deckenschalkörper und Fundamentköcherschalungen produziert. Der Vertrieb erfolgte bereits damals über den Fachhandel. Zu den ersten Vertriebspartnern des Herstellers gehörten die Firma Hohenadel aus Mannheim und die Firma Elmenhorst in Hamburg.

Der Vorteil der neuen verlorenen wellprofilierten Köcherschalungen lag auf der Hand. Deutlich geringere Arbeitszeiten gegenüber einer bauseitigen Bretterschalung und kein Ausschalen der Schalung nach dem Betonieren. Trotz dieser Vorteile dauerte es nach Aussage des MSL-Geschäftsführers Ingo Mathieu mehrere Jahre, bis sich die neue verlorene Schalung auf dem Europäischen Baumarkt durchgesetzt hatte. 1974 wurde der Betriebsstandort an die Saarbergwerke verkauft und 1979 von dem DSD Dillinger Stahlbau übernommen.

Ingo Mathieu, der bereits bei der Firma Mabag in Ausbildung war, war ab dem Jahr 1988 als Werksleiter für den DSD-Standort in Sötern verantwortlich. Im Mai 2000 würde der Betriebsstandort in Sötern mit einer Produktionsfläche von 5400 m² im Zuge eines Management buyout durch die zuvor neu von Ingo Mathieu gegründete Firma Mathieu Schalungssysteme und Lufttechnische Komponenten GmbH (MSL) übernommen.

Heute, im Jahr 2025, ist die Produktion der Köcherschalungen nicht mehr mit den Schalungen aus den sechziger Jahren vergleichbar. Aus der wellprofilierten Schalung von damals ist in den vergangenen Jahrzehnten ein eigenständiger Produktbereich entstanden. Es spielt laut dem Hersteller keine Rolle, welche Form die Schalung hat.

Viereck, Vieleck, rund, oval oder konisch, wellprofiliert, glatt oder trapezprofiliert, aus Vollmaterial, Streckmetall oder Lochblech, alles ist im MSL-Lieferprogramm enthalten.

Zur Reduzierung des CO2-Fußabdruckes auch im Lkw-Güterverkehr hat der Hersteller für die Köcherschalungen verschiedene Faltköcherausführungen im Programm. Mit diesen Schalungssystemen lassen sich nach eigenen Angaben das Frachtvolumen (Anzahl der Lastzüge) und die Frachtkosten und der CO2-Ausstoß auf ein Minimum reduzieren. Der Zusammenbau der Faltköcher vor Ort ist bauseits in wenigen Minuten möglich, so MSL.

Auf der bauma in München ist das Unternehmen in Halle B3 am Stand 227 zu finden.