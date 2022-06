Matthias Auer besetzt zukünftig die neu geschaffene Position Business Development bei Kuhn. Der Ingenieur war zuvor mehr als zehn Jahre für Ascendum (Volvo) tätig. Seit April ist er Teil der Kuhn-Gruppe. In seiner neuen Funktion verwaltet er die Bereiche Service und Dienstleistungen, auf die das Unternehmen eigenen Angaben nach mehr Augenmerk legen will. "Es geht um die Weiterentwicklung des Kundendienstgeschäftes und Servicegeschäftes, wir wollen die Kundenzufriedenheit auf ein neues Level heben", erläutert Auer. "Wir werden Employer Branding verstärken und einige Maßnahmen, um die verfügbaren Talente am Markt in das Unternehmen zu holen."

