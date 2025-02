Diese Veranstaltungsreihe wird an vier unterschiedlichen Orten in Präsenz sowie als Online-Seminar angeboten. Die Mauerwerkstage 2025 finden vom 19. bis 26. Februar statt.

Unter dem Motto "Zukunft gestalten – Bauen im Dialog" werden vier Events in Ulm, Seligenstadt, Dachau und Memmingen abgehalten. Der Mauerwerkstag in Memmingen wird wie in den Vorjahren auch als Hybridveranstaltung angeboten. Interessierte können sich unter www.mauerwerks-akademie.de anmelden.

Die Mauerwerks-Akademie, eine gemeinsame Initiative der Hörl & Hartmann Ziegeltechnik mit Werken in Dachau, Gersthofen, Klosterbeuren, Deisendorf, Bönnigheim und Hainburg sowie dem Ziegelwerk Bellenberg, ist der Veranstalter. Es werden mehrere hundert Teilnehmende erwartet.

Die Anerkennung der Mauerwerkstage als Fortbildungsmaßnahme gemäß der Ingenieur- und Architektenkammern sowie der Dena ist beantragt.