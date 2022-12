Almere/Niederlande (ABZ). – Eine echte Offensive fährt Kobelco im Rückbausektor: "Erst 2016 haben wir unseren ersten Abbruchbagger in Europa vorgestellt", erklärt D-A-CH-Vertriebsleiter Hanns Markus Renz und verweist auf die lange Erfahrung des Herstellers, der bereits seit einigen Jahren die Marktführerschaft am japanischen Heimmarkt beansprucht.

Bis zu 40 m Arbeitshöhe bietet der neue Kobelco SK1300DLC. Foto: Kobelco

Mit insgesamt vier Abbruchbaggern von 45 bis 130 t Betriebsgewicht bedient Kobelco nach eigener Aussage heute alle Anforderungen im modernen selektiven Rückbau. Ganz neu in diesem Jahr kamen der 60-Tonner SK550DLC und insbesondere das neue Flaggschiff Kobelco SK1300DLC hinzu, der auf der bauma in München erstmals einem breiten Publikum präsentiert wurde.

Mit maximal 40 m Bolzenhöhe markiert der "1300er" nach Aussage von Kobelco jetzt die Spitze im internationalen OEM-Angebot. Dabei zeichne er sich – wie der ebenfalls gezeigte SK400DLC – dank innovativer Wechselausleger-Technik vor allem durch große Flexibilität auszeichnet. So soll die neue "Next Advance"-Auslegertechnologie nicht nur schnelle Rüstzeiten der insgesamt vier verfügbaren Longfront-Konfigurationen gewährleisten. Mit außergewöhnlich hohen Anbaugewichten (zum Beispiel 4,3 t/40 m) ermöglicht der SK1300DLC jetzt auch den Einsatz effizienter Werkzeuge in großen Höhen.

Im bodennahen Sekundärabbruch oder bei Fundamenten kommt ein separater Ausleger zum Einsatz, der mit Anbaugewichten bis maximal 12 t die Bereitstellung eines zusätzlichen Großbaggers meist erübrigt. Dabei überzeugt der SK1300DLC nach Angaben von Kobelco mit der Zuverlässigkeit einer bewährten Basismaschine (SK850LC) und einer abbruch-spezifischen Komplettausstattung, die neben passiven und aktiven Sicherheitssystemen, einem praxisgerechten Arbeitsplatz mit vielseitigen Assistenz-Systemen vor allem ein exakt auf das jeweilige Anbaugerät abstimmbares feinfühliges Handling bietet. "Bereits kurz nach seiner erstmaligen Vorstellung im März dieses Jahres konnten wir die ersten Maschinen platzieren – auf der bauma waren es vor allem auch größere Bauunternehmen und Abbruchspezialisten aus ganz Europa, die sich für das Großgerät interessierten", sagt Hanns Markus Renz.