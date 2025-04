Mit dem Kartierungstool von MCS Rental Software können Unternehmen Umweltzonen präzise auf digitalen Karten abbilden, informiert das Unternehmen. Abb.: MCS Rental Software

Die Software warnt demnach Disponenten während der Angebotserstellung und Geräteauswahl, um sicherzustellen, dass nur emissionskonforme Maschinen ausgewählt werden.

Nick Thomson, Vertriebsleiter bei MCS Rental Software, erklärt: "Wir sind bestrebt, Lösungen bereitzustellen, die Abläufe vereinfachen und gleichzeitig unsere Umweltverantwortung stärken. Unser Kartierungstool unterstützt Mietunternehmen dabei, sich an Emissionsvorschriften anzupassen, den Kundenservice zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Als Antwort auf die Anforderungen der Mietbranche ist es unser Ziel, kontinuierlich Technologien zu liefern, die Unternehmen helfen, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren."

Diese Entwicklung unterstreiche das Engagement von MCS Rental Software, nachhaltige Praktiken in der Mietbranche voranzutreiben. MCS Rental Software wird die Kartierungsfunktion auf der bauma in München in Halle A2 am Stand 410 vorstellen.