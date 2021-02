Mixed Reality im Bauprozess nutzen: Wer sich mit digitalen Zukunftstrends beschäftigt, kommt an den Begriffen Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality nicht vorbei. Die wohl bekannteste dieser Digitaltechnologien ist die Virtual Reality. In dieser kann der Anwender mithilfe von VR-Brille und Hand-Tracking-Systemen eine computergenerierte, virtuelle Welt erleben. Mit dieser Thematik und wie man diese Technologie in den Bauprozess integrieren kann, beschäftigt sich auch die Glaser Programmsysteme GmbH. Mit der 3D BIM-Software Tekla Structures, Trimble Connect und dem Mixed Reality Bauhelm XR10 setzt das Unternehmen auch bei dem erweiterten Produktportfolio auf intensive Beratung und Prozessoptimierung anhand kundenspezifischer Erfordernisse.

Wennigsen (ABZ). – Die Digitalisierung schreitet voran und entscheidet nicht zuletzt über die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Die Potenziale digitaler Arbeitsprozesse sind besonders groß und gewinnen branchenübergreifend immer mehr an Bedeutung, sei es in der Medizin, der Forschung und Lehre oder im Bauwesen. Im letzteren zeichnet sich das Building Information Modeling (BIM) als ein zunehmend wichtiger Impulsgeber und Top-Trend aus, durch welchen neue digitale Möglichkeiten der Effizienzsteigerung und Optimierung von Planungsprozessen hervorgehen. Das BIM-Verfahren betrachtet den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes und ermöglicht eine effiziente und wirtschaftliche Planung, Ausführung und Nutzung.

Wer sich mit digitalen Zukunftstrends beschäftigt, kommt ebenso an den Begriffen Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality nicht vorbei. Die wohl bekannteste dieser Digitaltechnologien ist die Virtual Reality. In dieser kann der Anwender mithilfe einer VR-Brille und Hand-Tracking-Systemen oder Controllern eine computergenerierte, virtuelle Welt anschauen und begehen. Dabei wird dem Anwender das Gefühl vermittelt, in eine gänzlich alternative Welt eingetaucht zu sein. Möglich sind 360-Grad-Kamera-Aufzeichnungen einer realen Situation oder auch interaktive 3D-Simulationen, wie beispielsweise die virtuelle Begehung eines Gebäudes. Die Augmented Reality hingegen basiert auf der realen Welt und erweitert sie um virtuelle Objekte, indem diese mittels eines Head-Mounted Displays oder anderen Endgeräten in die reale Umgebung projiziert werden. Der Begriff "Mixed Reality" beschreibt im Bereich der künstlich geschaffenen Wahrnehmung ein wesentlich leistungsfähigeres AR-System, sowohl auf Software-, als auch auf Hardwareseite.

Mixed Reality kombiniert unter Einsatz spezieller Soft- und Hardware die reale sowie virtuelle Realität. Beide Realitäten werden vermischt, so dass (im Gegensatz zur AR) physische und digitale Objekte miteinander interagieren und auch in räumlicher Beziehung zueinander stehen. Im Kontext der Baubranche bedeutet dies die Projektion von 3D-Modellen in die natürliche Umgebung, zum Beispiel als maßstabsgerechte holografische Überlagerung auf der Baustelle. Dabei verhalten sich projizierte Inhalte wie reale Objekte. Sie können aus jeder Perspektive betrachtet werden und passen sich der Betrachtungsentfernung in Echtzeit an. Räumliche Zusammenhänge lassen sich so vom Anwender in situ leichter verstehen und kommunizieren. Die Verwendung von "Real-3D" im Maßstab 1:1 kann erheblich dazu beitragen, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. Auch die Projektion zweidimensionaler Inhalte ist möglich, wie Montageanleitungen, technische Dokumentationen, Zeitpläne oder Aufgabenlisten. Die Interaktion mit den digitalen Inhalten erfolgt per Handgesten und Sprachbefehlen.