Dortmund (ABZ). – Der Eventsommer war in vollem Gang und in ganz Deutschland wurde für Konzerte, Stadien und zahlreiche Open-Air-Events sowohl Ausstattung als auch Hilfe beim Auf- und Abbau benötigt. Gerken Raumsysteme ist laut eigener Aussage ein führender Ansprechpartner in der Branche.

In Dortmund entstanden Bürocontaineranlagen mit Treppen und Podesten. Foto: Gerken

Gerken bietet nicht nur Arbeitsbühnen an, mit denen Konzertbühnen aufgebaut werden können, sondern stellt auch Container für Events aller Art zur Verfügung. Gerade Letztere werden stark nachgefragt, so der Dienstleister.

In Düsseldorf und Dortmund führte Gerken zuletzt zwei wichtige Projekte durch: In beiden Städten wurden rund 100 Container aufgestellt. In Dortmund entstanden dabei zweigeschossige Bürocontaineranlagen mit Treppen und Podesten. Zusätzlich wurden im Rahmen dieser Projekte Office Points und sanitäre Anlagen in Form von WC-Containern an den Einsatzorten errichtet.

Mehr als fünf Wochen wurden die Container streng nach Zeitplan angeliefert, vor Ort in Empfang genommen und zur korrekten Abladestelle begleitet. Die dafür benötigte logistische Feinarbeit wurde lange vor den eigentlichen Einsätzen vorgenommen, um einen reibungslosen Einsatz zu gewährleisten.

Nach der Zustellung am Einsatzort wurden die Container laut Unternehmen mit den hauseigenen Kränen fachgerecht auf ihren Platz befördert, daraufhin von Monteuren von außen gesichert und abgedichtet sowie von innen ausgebaut. Der Service von Gerken orientiert sich laut eigener Aussage stets an den Kundenwünschen, und jegliche Anpassungen werden in Zusammenarbeit mit dem Vertragspartner ausgearbeitet.