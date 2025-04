Sittard/Niederlande (ABZ). – Der europäische Vermieter Boels Rental mit Hauptsitz im niederländischen Sittard hat nach eigenen Angaben dem Baumaschinen-Spezialisten JCB seinen bisher größten Auftrag erteilt und in einen neuen Maschinenpark im Wert von rund 78 Millionen Euro investiert.

Das Komplettangebot von Boels Rental ist beeindruckend und erstreckt sich auf zahlreiche Bagger Bühnen und Lader, teilt das Unternehmen mit. Fotos: Boels Rental

Dies gab Boels Rental kürzlich bekannt..

Die in den Niederlanden ansässige Boels Rental hat in Summe mehr als 700 Maschinen bestellt, darunter Ketten- und Mobilbagger, Radlader, Teleskoplader, drehbare Teleskoplader, Scherenarbeitsbühnen und elektrische Dumper. Der Deal beinhaltet unter anderem die Auslieferung der erst kürzlich neu vorgestellten Kettenbagger der Serie 145XR für die Boels-Flotte. Die Auslieferung der Maschinen soll nach Auskunft des Unternehmens in den kommenden Monaten erfolgen.

Der Auftrag markiert auch einen Meilenstein für JCB. Denn seit dem Verkauf der ersten Maschine im Jahr 2012 sind es nun insgesamt mehr als 3000 JCB Maschinen im Boels Rental Mietpark. Die Bagger und Radlader, die im Rahmen des jüngsten Deals gekauft wurden, sind größtenteils für den Einsatz in Mitteleuropa, insbesondere in Deutschland, bestimmt.

Claudio Fiorentini, Geschäftsführer von JCB Global Major Accounts, sagt zu dem Deal: "Wir freuen uns sehr über diesen Großauftrag von einem der führenden europäischen Vermieter, zumal es sich um einen der größten Deals in der Geschichte von JCB für Bagger und Radlader handelt.

Boels Rental ist seit vielen Jahren ein geschätzter Kunde von JCB und es ist ein Beweis für die Qualität der Maschinen sowie für unseren erstklassigen Service, dass wir einen weiteren wertvollen Auftrag erhalten haben."

Guy Cremer, Chief Procurement Officer der Boels-Gruppe, sagt hierzu: "Boels Rental ist einer der führenden Vermieter in Europa. Unser jährliches Wachstum wird durch Investitionen in die besten verfügbaren Maschinen vorangetrieben. Das vielseitige Sortiment von JCB ist genau auf die Bedürfnisse des Mietsektors zugeschnitten. Der hohe Servicestandard, den wir in ganz Europa erhalten, war ebenfalls ausschlaggebend für unsere Kaufentscheidung."

Boels Rental wurde 1977 gegründet und ist eines der führenden Unternehmen für die Vermietung von Maschinen, Werkzeugen, modularen Unterkünften und Veranstaltungsausrüstung in Europa. Das Unternehmen ist in 27 Ländern tätig und verfügt über mehr als 830 Niederlassungen.