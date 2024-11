Triflex ProSolar Finish+ kann auf großen Flächen mit einer Sprüh-Applikationsmaschine aufgetragen werden. Mit Triflex SAM wird eine gleichmäßige und präzise Applikation von Triflex Flüssigkunststoffen (Abdichtungen und Beschichtungen) erreicht. Foto: Triflex

Minden (ABZ). – Damit ist es für eine Vielzahl von Anwendungen auf dem Dach geeignet. Indem es die Oberflächentemperatur senkt und die Effizienz von Photovoltaikanlagen verbessert, dient das System basierend auf Polymethylmethacrylat (PMMA) als Unterstützung für Bauherren und Planer bei der energieeffizienten und nachhaltigen Gebäudeplanung, erklärt der Hersteller.

Triflex ProSolar Finish+ könne auf nahezu allen Untergründen eingesetzt werden und empfiehlt sich für Dachflächen von Privathäusern, Gewerbegebäuden und Industrieanlagen. Das neue Baukastensystem ermögliche eine flexible Anpassung an die spezifischen Anforderungen eines Projektes.

Im Vergleich zu üblichen Dachbahnen und dunklen Oberflächen köne mit der Lösung die Oberflächentemperatur um bis zu 50 % gesenkt werden. Da das Dach nicht so stark aufgeheizt würde, bliebe es in den Innenräumen kühler. Durch die Reduktion verringert sich zudem die Bewegung der Dachfläche, da die Temperaturschwankungen im Material geringer gehalten werden. Die Materialien bleiben dadurch länger haltbar. "Helle Oberflächen können die Temperatur des Dachs deutlich reduzieren und so zu einer Optimierung von PV-Anlagen aber auch einer Verlängerung der Lebensdauer von Dächern führen", sagt Produktmanager Fabian Meyer.

Als Beschichtung auf einer vorhandenen Abdichtung wie Bitumen oder PVC aufgetragen, optimiert die Versiegelung Triflex ProSolar Finish+ die Reflexionsfähigkeit der Dachhaut und senkt gleichzeitig die Oberflächentemperatur, heißt es.

Die weiße Oberfläche von Triflex ProSolar Finish+ reflektiert das Sonnenlicht stärker als herkömmliche Dachbahnen und dunkle Dachoberflächen. Dies ist insbesondere dann von großem Vorteil, wenn Photovoltaikanlagen installiert sind, da diese dadurch effizienter arbeiten. Es eignet sich besonders für bestehende Dachflächen, die ohne umfassende Sanierung aufgewertet werden sollen.

Das gleiche Ergebnis, wie als reine Beschichtung eingesetzt, liefert auch die Kombination einer PMMA- basierten Abdichtung mit Triflex ProTect. Dies ist ebenfalls in einem weißen Farbton verfügbar, um die Reflexion zu verbessern. Die Anwendung ähnelt grundsätzlich einer herkömmlichen Abdichtung mit Triflex-Systemen. Jedoch kann durch Triflex ProTect in Weiß bereits in der Abdichtungslage die Oberflächentemperatur gesenkt werden. Das abschließende Triflex ProSolar Finish+ steigert den Reflexionswert zusätzlich und sorgt so für eine noch bessere Effizienz.

"Durch die Abdichtung mit dem weißen Triflex ProTect können wir die Reflexion der Dachfläche, mit einem nachgewiesen SRI-Wert von 97, bereits erhöhen. Bei der Nutzung des Triflex ProSolar Finish+ kann der SRI-Wert auf ein Niveau von 114 angehoben werden" weiß Fabian Meyer, Produktmanager bei Triflex.

Triflex ProSolar Finish+ ist mechanisch und chemisch belastbar. Es ist normal begehbar und benötigt laut Hersteller keine zusätzliche Auflast als Oberflächenschutz. Die Versiegelung ist kalt applizierbar und schnell reaktiv, sodass die Verarbeitung nicht nur zügig, sondern auch abschnittsweise möglich ist. Beginnend beim trockenen und sauberen Untergrund besteht der Systemaufbau aus der Triflex Grundierung, welche die Haftung der nachfolgenden Schichten sichert, und der Flächenabdichtung mit einem vollflächig vliesarmierten System Triflex ProTect. Abschließend erfolgt die Versiegelung mit dem weißen Triflex ProSolar Finish+ je nach Flächengröße mit einer Rolle oder der Sprüh-Applikationsmaschine Triflex SAM.