Mehr Geld für Straßenbau sorgt auch für mehr Verkehrsbehinderungen

Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) hat eingeräumt, dass Straßen und Brücken im Land über Jahre hinweg auf Verschleiß gefahren wurden. Doch nun werde deutlich mehr investiert. Die Ausgaben für Bau und Instandhaltung von Bundes- und Landesstraßen erhöhten sich innerhalb von vier Jahren fast um die Hälfte. Während im Jahr 2013 rund 175 Mio. Euro zur Verfügung gestanden hätten, seien es im laufenden Jahr 244 Mio. Euro, sagte Pegel in der Aktuellen Stunde des Landtags in Schwerin. Damit könne nach jahrelanger Unterfinanzierung erstmals der Erhalt bestehender Werte erreicht werden. Doch sei das Zeitfenster für Straßenbau wegen der Bedürfnisse des Tourismus im Sommer und der Witterung im Winter klein, sagte Pegel und warb um Verständnis für aktuelle Behinderung auf vielen Straßen im Land. Neben planmäßigen Bauarbeiten an Straßen und Gleisen hatten zuletzt allerdings auch massive Unwetterschäden sowie die Sperrung der Autobahn 20 bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) nach dem Absacken der Fahrbahn für zusätzliche Behinderungen und viel Unmut gesorgt.