Mehr Jobs im Thüringer Baugewerbe

Erfurt (dpa). - Die Thüringer Baubranche ist im ersten Halbjahr 2017 schneller gewachsen als die der anderen neuen Bundesländer. Bauunternehmen mit 20 Angestellten und mehr hätten in der ersten Jahreshälfte 6,5 % mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Landesamt mit. Außerdem beschäftigte die Branche 4,5 % mehr Menschen. Die Gehälter stiegen seit dem ersten Halbjahr 2016 in Thüringen um 1,8 %. Im Schnitt stieg der Umsatz in den neuen Bundesländern um 5,1 Prozent und es gab 3 % mehr Arbeitsplätze. Im Bundesvergleich schnitt Thüringen dennoch unterdurchschnittlich ab: Deutschlandweit steigerte die Baubranche im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2016 ihren Umsatz um 10,4 % und beschäftigte 6,3 % mehr Angestellte.