Die Förderbank ISB hat das Volumen der Wohnraumförderung in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr mit rund 463 Millionen Euro fast verdoppelt. „2023 war das erfolgreichste Förderjahr in der sozialen Wohnraumförderung seit 2018”, sagte der Verwaltungsratsvorsitzende der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Stephan Weinberg, in Mainz. In einem schwierigen Marktumfeld habe die ISB so zur Schaffung und zum Erhalt von rund 3000 bezahlbaren Wohneinheiten beigetragen.

Bei Mietwohnungen sei die Zahl der geförderten Wohneinheiten im Jahresvergleich von 1058 auf 2266 nach oben gegangen. Das Fördervolumen habe bei rund 362 Millionen Euro gelegen, nach etwa 150 Millionen Euro im Jahr zuvor. Auch beim Wohneigentum seien im Rahmen der Landesförderprogramme ansteigende Werte zu verzeichnen gewesen: 695 Wohneinheiten (2022: 685) mit rund 100 Millionen Euro (2022: 96 Mio) seien gefördert worden, berichtete der Finanzstaatssekretär.

Insgesamt habe sich das bewilligte Fördervolumen der ISB im Vorjahr auf rund 2,1 Milliarden Euro belaufen. Damit bewege sich das Ergebnis auf dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 und weit über dem Niveau der Jahre vor 2019, erklärte Weinberg. Im Jahr 2022 hatte das Neugeschäftsvolumen noch bei knapp 2,9 Milliarden Euro gelegen. Grund für den Rückgang war den Angaben zufolge unter anderem ein deutlicher Rückgang der Volumen für die Corona-Hilfen.