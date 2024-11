Im Frühjahr 2018 fand bei Beton2Go ein Generationswechsel statt. Das Unternehmen wurde von Udo Massfeller in die Hände der mittlerweile dritten Generation – Peter und Lukas Massfeller (v. l.) – übergeben. Foto: Beton2Go

Gegründet als Geschäftsbereich der Massfeller Transporte GmbH, hat sich Beton2Go zu einem eigenständigen Unternehmen entwickelt. 15 Jahre nach seiner Gründung ist Beton2Go ein international agierendes Unternehmen, das auf Vertriebspartner in Frankreich, den USA und Großbritannien zählen kann.

Heute wird der Familienbetrieb Massfeller in der dritten Generation von den Cousins Lukas und Peter geleitet, wobei die Betontankstelle zum Kerngeschäft geworden ist. Das Erfolgsrezept von Beton2Go liegt nach Unternehmensangaben im B2G-Prinzip, das es Fachbetrieben und Privatpersonen ermöglicht, Betonmischungen oder Schüttgüter schnell und effizient in Eigenregie abzuzapfen. Wenn gewünscht sogar kontaktlos. Dank einer Magnetkarte oder einem QR-Code können Kunden ihre gewünschte Mischung bestellen und diese dann innerhalb weniger Minuten an einer Betontankstelle bzw. einem Schüttgutautomaten abholen.

"Zu unseren Kunden zählen Baustoffhändler, GaLa-Baubetriebe oder auch Baumärkte. Mit unseren Anlagen entlasten sie ihr Personal und können Energie und Kapazität in anderen Bereichen sinnvoll einsetzen", stellt Lukas Massfeller, Geschäftsführer von Beton2Go, die Vorteile der Anlagen heraus. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und steht nun vor einer neuen Phase der globalen Expansion. Die Anlagen haben alle relevanten Zertifizierungen für den amerikanischen Markt erhalten und können nun auch dort vertrieben werden. Darüber hinaus werden die Anlagen stetig an neue technologische Entwicklungen und Kundenwünsche angepasst. So wurde die Betontankstelle beispielsweise in diesem Jahr auf sechs Kammern erweitert, was Platz für zusätzliche Materialien und Körnungen bietet. Die weiteren Kammern ermöglichen es unter anderem, auch Betonkomponenten aus Recyclingmaterialien als zusätzliche Alternativen ins Portfolio einzubinden. Dadurch können die Betreiber ihr Produktrepertoire vergrößern und neue Kunden ansprechen.