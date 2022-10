Der Absetzkipper AK12-NT bietet laut Hersteller Sicherheit und Komfort. Foto: Meiller

Diese Absetzkipper-Version von Meiller kann auf Fahrgestelle mit bis zu 20 t Gesamtgewicht aufgebaut werden. Die Ladebrücke des Absetzkippers kommt ohne gesonderten Hilfsrahmen aus, erklärt der Hersteller. Dadurch ergeben sich ein geringes Eigengewicht und hohe Nutzlasten.

Auf alle tragenden Stahlbauteile gewährt Meiller neuerdings eigenen Angaben zufolge eine fünfjährige Garantie. Die hochwertige und im eigenen Haus entwickelte Hydraulik arbeitet mit maximal 275 bar und erlaubt schnelle, feinfühlige Arbeitsvorgänge.

Die hinteren Stützfüße und die Teleskopausleger lassen sich geräuscharm und lastunabhängig im exakten Gleichlauf ausfahren. Der Absetzer eignet sich für Container mit bis zu 20 m³ Fassungsvermögen, für Silobehälter und für mobile Abfallpressen.

Schnellerer Ersatzteilaustausch

Dank der jetzt geschraubten Komponenten des Aufbaus ist laut Hersteller ein schnellerer Ersatzteilaustausch von defekten oder verschlissenen Komponenten möglich. Für eine längere Haltbarkeit sind sämtliche Stahlbauteile ab sofort nach dem KTL-Verfahren grundiert. In puncto Sicherheit kann der AK12-NT demnach mit verschiedenen Optionen aufwarten: Die Behälterklemmeinrichtung sowie das Containerverriegelungssystem sichern Wechselbehälter vollautomatisch in alle Richtungen. Nicht nur der Behälter selbst, sondern auch die darin transportierte Ladung muss vorschriftsgemäß gesichert werden. Meiller bietet auf Wunsch verschiedene Netz- und Planenlösungen an, die eine einfache, schnelle Bedienung vom Boden aus ermöglichen.

Sie sorgen in der täglichen Arbeit mit häufigen Be- und Entladevorgängen für viel Komfort, hohe Sicherheit und effiziente Transporte. Zusätzlich gibt es eine Gewichtskontrolleinrichtung, die vor Fahrzeugüberladungen schützt. Weitere Optionen wie die LED-Heckbeleuchtung, Arbeitsscheinwerfer in LED-Ausführung sowie eine Rückraumkamera erlauben auch bei schlechteren Sichtverhältnissen und beim Rangieren einen optimalen Blick auf das Geschehen. Praktische Stauraummöglichkeiten ergänzen das Optionen-Paket für den ordnungs- und sicherheitsbewussten Anwender, erklärt der Hersteller.

Bedienung aus Distanz

Darüber hinaus erlaubt die aktuelle Generation der Meiller Funkfernsteuerung i.s.a.r.-control 3 dem Fahrer eine komfortablere Bedienung aus sicherer Distanz, mit bester Sicht auf das Geschehen beim Auf- und Abladen von Behältern, wie das Unternehmen betont. Die Vernetzung der Aufbausteuerung mit dem Motorwagen trägt zur Kraftstoffeinsparung und zu geringe Schadstoff- und Lärmbelastung bei. Die Start-Stopp-Funktion sowie die patentierte Meiller Drehzahlautomatik sorgen ferner dafür, dass der Dieselmotor des Basisfahrzeugs nur läuft, wenn mit dem Aufbau auch tatsächlich gearbeitet beziehungsweise die Drehzahl je nach benötigter Leistung gesenkt oder erhöht wird. Intelligente Funktionen wie die Folgesteuerung machen den Behältertransport zusätzlich effizient, einfach und wirtschaftlich.

