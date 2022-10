Im Rahmen der bauma präsentiert Meiller seinen neuen Dreiseitenkipper. Foto: Meiller

Die vielseitig einsetzbaren Kipper dürfen auf keiner Großbaustelle fehlen. Sie transportieren herkömmliche Schüttgüter wie Sand, Kies oder Aushub genauso wie Gesteins- und Betonbrocken.

Auf der bauma 2022 präsentiert Meiller die neueste Version des D421, die mit einigen Detailverbesserungen aufwarten kann.

Durch den Einsatz von hochfesten Werkstoffen und modernsten Fertigungsverfahren zeigt sich der Dreiseitenkipper demnach robust und langlebig, gibt der Hersteller an. Die Rahmenkonstruktion ist besonders stabil ausgeführt und bestens gegen Korrosion geschützt. Mit einer Stahlbordmatik, glatten Wänden und bündiger Rückwand ausgestattet, kann der Allrounder außerdem in Sachen Sicherheit und Effizienz punkten.

Optional sind auch Alu-Bordwände für mehr Nutzlast statt der Stahlseitenwände zu bekommen. Bei der Wahl der Bordwände hält Meiller eigenen Angaben zufolge für die Kunden zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bereit. Die gängigen Bordwandhöhen für diesen Kipper-Typ mit 21 t Nennlast liegt zwischen 0,9 und 1,1 m. Der Boden besteht aus 5 mm starkem, verschleißfestem HBW450-Stahl.

Für Transport von Baustoffpaletten



Der Dreiseitenkipper D421 wartet mit 5,4 bis 6,2 m Brückenlänge und 2,38 beziehungsweise 2,42 m Innenbreite auf. Dadurch eignet sich die Kippbrücke in Verbindung mit Zurrösen am Boden sowie an den Bordwänden laut Hersteller zusätzlich für den Transport von Baustoffpaletten. Das mache das Fahrzeug für Transportunternehmen noch flexibler in den Einsatzmöglichkeiten. Die Bordwandzurrösen mit 2 t Haltekraft je Öse garantieren selbst bei hohen Ladungen einen stabilen Zurrwinkel. Zusätzlich profitieren Unternehmen demzufolge von versenkbaren, bodenebenen Zurrösen und steckbaren Bodenzurrösen in den Ecken, die bis 8 t Zurrkraft belastbar sind. Außerdem befindet sich unter der Kippbrücke eine zusätzliche Reling zum Außenzurren mit 1 t Zugkraft. Die intelligenten Konzepte zur Ladungssicherung erleichtern dem Fahrer die Arbeit und machen Transportaufgaben sicherer, komfortabler und wirtschaftlicher.

Der niedrige Schwerpunkt des Dreiseitenkippers sorgt für optimales Fahrverhalten – leer wie beladen. Die niedrige Bauhöhe des robusten D421 erleichtert nach Angaben des Herstellers zudem das Einkippen von Schüttgütern auf Baustellen. Mit dem Rück- und Laderaum-Sichtpaket behält der Fahrer in allen Situationen den Überblick. Sowohl die Rückraumkamera als auch die Kamera auf der Kippbrücke können ihr Bild wahlweise direkt an einen bereits im Fahrzeug integrierten oder zusätzlichen Monitor senden. Aufgrund der LED-Arbeitsscheinwerfer am Heck und in der Kippbrücke funktioniert eine klare Übertragung auch bei schwierigen Sichtverhältnissen und Dunkelheit.

Ladungssicherung



Zur Ladungssicherung montiert Meiller auf Wunsch eine seitliche Rollplane oder eine elektrische Schiebeplane. Das elektrische System kann mit oder ohne Planenschutzdach inklusive Pralltuch angebracht werden, erklärt der Hersteller. Während der Fahrt fixieren automatische Fanghaken die Plane, und der Klappspriegel schließt den Bereich an der Rückwand von selbst vollständig ab. Aktiviert wird die Plane komfortabel per Knopfdruck über die Funkfernsteuerung Meiller i.s.a.r.-control 3. Über diese Fernsteuerung bedient der Fahrer auch die Meiller Bordmatik, womit der Fahrer die linke Seitenwand automatisch öffnen und schließen kann. Alternativ lässt sich die Bordmatik auch über das installierte Steuerventil im Fahrerhaus bedienen.

Zu sehen sind die Neuheiten an Stand FN.824/9.