Meiller präsentiert in der bayerischen Hauptstadt sein komplettes Portfolio an aktuellen Kipper-Produkten. Foto: Meiller

Gleichzeitig hat das Unternehmen nach eigenen Angaben seinen eigenen hohen Qualitätsanspruch noch einmal nach oben geschraubt und startet eine neue Qualitätskampagne für die Dreiseitenkipper TRIGENIUS, die Absetzkipper TECTRIS, die Abrollkipper TECTRUM, die Kippsattel GRANDLOAD und die Hinterkipper MAXTREME. Ganz neu im Portfolio ist der TECTRIS AK18, der künftig den Absetzkipper vom Typ AK16 ersetzt. Für alle Baureihen verwendet der bayerische Aufbauhersteller teils extrem hochfest Stähle der Klasse HBW 450 und 500 sowie die hochwertigsten Baustähle mit verbesserten Oberflächen, um robuste und langlebige Hubgeräte und Kippaufbauten zu erschaffen.

Neben den bisher verwendeten Markenstählen nutzen die Münchener für hohe Haltbarkeit ihrer Produkte inzwischen auch hochfeste, qualitativ gleich- oder teils höherwertige Stähle neuer Stahllieferanten. Darauf fußt eine neue Qualitätskampagne, die Meiller ab der bauma 2025 auf den Weg bringt. Mit einem eigenen Stahlgütesiegel will der Traditionshersteller seinen Namen als Spezialist für Stahlkipper und für leichte Stahlkippaufbauten weiter festigen.

Auf dem Stand im Freigelände des Riemer Messegeländes zeigte der Aufbauhersteller insgesamt acht auf Lkw-Fahrgestellen aufgebaute beziehungsweise aufgesattelten Kipper der aktuellen Generation.

Im Detail sahen die Besucher drei TRIGENIUS-Dreiseitenkipper unterschiedlicher Größe: TRIGENIUS D205 mit Geräteraum auf FUSO eCanter, TRIGENIUS D212 Krankipper auf MAN TGS und TRIGENIUS D421 auf Mercedes-Benz Arocs 8x4. Ferner waren der Absetzkipper TECTRIS AK18 (NEU) auf einem elektrisch angetriebenen Scania sowie ein Abrollkipper TECTRUM RS21 samt Anhänger auf Volvo FH zu sehen. Etwas wuchtiger wird es mit dem dreiachsigen Kippsattelanhänger GRANDLOAD MHPS 44.3, der mit einer Mercedes- Benz-Sattelzugmaschine inklusive Kipphydraulik von Meiller kombiniert ist. Last but not least hatte das Unternehmen die beiden Riesenkipper MAXTREME H450 mit Kettenklappe und MAXTREME P436, aufgebaut auf einem MAN- beziehungsweise Iveco-Fahrgestell, in die Messestadt mitgebracht.



Die TRIGENIUS-Baureihe feierte vor drei Jahren ihre Weltpremiere. Inzwischen wurden die Dreiseitenkipper für alle Gewichtsklassen von 3,5 bis 41 t Gesamtgewicht weiter verfeinert und über alle namhaften Lkw-Hersteller ausgerollt. Während ein Alu- Boden im Kiestransport jährlich rund einen Millimeter Abrieb aufweist, kann solches Transportgut dem hochfesten Blechen eines TRIGENIUS-Stahlkippers nichts anhaben. Hier ist der Verschleiß gleich null, da dieser edle Stahl die fünffache Härte und die siebenfache Streckgrenze und Zugfestigkeit gegenüber Aluminium aufweist. Das Verarbeiten dieser dünnen Bleche aus Feinkornstahl erfolgt mittels robotergestützter Laserschweißtechnik.

Das Leichtbaukonzept hat Meiller nach eigenen Angaben durch eine optimierte Bauteilgestaltung mittels verfeinerter Ausnutzung der Finite-Elemente-Methode (FEM) auch am Kippbrückenunterbau umgesetzt. Zusammen mit der Verwendung hochfester Stähle für den Ladeboden und den gewichtsoptimierten Bordwände im M-Jet-Stil ergeben sich je nach Modell Nutzlastvorteile von 5 bis 20 %, heißt es. Hinzu komme eine KTL-Grundierung für einen hohen Korrosionsschutz, den bisher kein anderer Kipper-Hersteller in dieser Form erreicht.

Meiller hat pünktlich zur bauma 2025 den neuen Absetzkipper TECTRIS AK18 aus der Taufe gehoben. Das neue Modell kennzeichnen seine modulare, geschraubt ausgeführte Bauweise, sein nochmals verstärkter Stahlbau sowie sein neues, umweltschonendes Oberflächenkonzept, das aus einer KTL-Tauchgrundierung und einem wasserbasierten Decklack besteht. Entstanden ist eine neue Version des bewährten TECTRIS mit 18 t Nutzlast, die mit der serienmäßigen Meiller-Funkfernsteuerung i.s.a.r.-control 3 dem Fahrer eine komfortablere Bedienung aus sicherer Distanz, mit guter Sicht auf das Geschehen beim Auf- und Abladen von Behältern, bietet. Der Aufbau setzt auf einem Dreiachsfahrgestell mit 2,6 bis 3,9 m langem Radstand und bis zu 28 t Gesamtgewicht auf. Die Ladebrücke des Absetzkippers kommt ohne gesonderten Hilfsrahmen aus. Die im eigenen Haus entwickelte Hydraulik erlaubt schnelle, feinfühlige Arbeitsvorgänge bei niedrigen Arbeitsgeräuschen. Für Korrosionsschutz und lange Haltbarkeit des Absetzkippers sind wichtige Stahlbauteile mittels kathodischer Tauchlackierung (KTL) grundiert.

Einmalig sind der exakte und lastunabhängige Gleichlauf der Teleskopausleger und der Stützfüße beim Ausfahren sowie der insgesamt geräuscharme Betrieb, informiert das Unternehmen. Der Abrollkipper TECTRUM RS21 tritt auf der bauma 2025 mit passendem Behältertransportanhänger als Komplettzug auf. Auch die Produktlinie schwere Hinterkipper hat Meiller weiterentwickelt. Sie hört auf den Namen MAXTREME.