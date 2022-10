München (ABZ). – Auf der diesjährigen bauma 2022 rückt Meiller mit seinem Branchenprimus RS21 samt Behältertransportanhänger BTA auf das Münchener Messegelände an. Der Abrollkipper zählt nach Angaben des Herstellers in puncto Bauhöhe, Gewicht und Geschwindigkeit zu den Besten.

Der Abrollkipper RS21 zählt laut Hersteller in puncto Bauhöhe, Gewicht und Geschwindigkeit zu den Besten seiner Klasse. Foto: Meiller

Mit seiner innovativen Technik und dem Schnellgang-Ventil arbeitet der Hakenlift doppelt so schnell wie sein Vorgänger und ist der Nutzlast-Primus in seiner Klasse. Damit lässt sich das Aufziehen der Behälter sowie das Absenken nach dem Kippen deutlich beschleunigen. Das System arbeitet permanent und vollautomatisch lastabhängig, eine Fehlbedienung ist quasi ausgeschlossen. Zusammen macht ihn das zu einer äußert wirtschaftlichen Alternative in diesem Segment, so der Hersteller.

Leichter und niedriger

Mit diesem Hakengerät können schwere Einsätze mit Dreiachsern bis 28 t Gesamtgewicht gefahren werden. Der Abroller überzeugt mit einer Hubkraft von 21 t, wiegt gegenüber seinem Vorgänger bis zu 200 kg weniger und baut dank besonders flachem Hilfsrahmen 20 mm niedriger – lauten die Herstellerdaten. Der tief auf dem Fahrgestell sitzende RS21 senkt den Schwerpunkt des Fahrzeugs ab, was die Stand- und Fahrsicherheit erhöht und mehr Spielraum bei niedrigen Durchfahrtshöhen verspricht. Diese Vorteile kommen außerdem dem Ladevolumen und der Zuladung zugute. Hohe Container für 100-Kubikmeter-Transporte sind mit dem RS21 problemlos möglich, ohne die gesetzlichen Vorgaben zu überschreiten. Eine hydraulische Innenverriegelung sichert die aufgezogenen Container und sorgt dem Hersteller zufolge während des Transports zuverlässig für die nötige Ladungssicherung.

Angesteuert wird das Ladungssicherungssystem über die Meiller Funkfernbedienung i.s.a.r.-control 3. Mit ihr bedient der Fahrer auch alle Vorgänge des Auf- und Abrollens der Container. Über die intelligente Folgesteuerung laufen die Arbeitsschritte bei Bedarf sogar automatisiert ab.

Der Rahmen mit seinen beiden Lochreihen erlaubt laut Hersteller eine geschraubte Montage und sorgt durch sein einzigartiges, geschlossenes Profil für eine hohe Torsionssteifigkeit. Mit dem Facelift des Abrollkippers RS21 im Frühjahr 2022 wird der gesamte Kippaufbau nun KTL-grundiert und statt zu verschweißen mittels modularem Schraubsystem komplettiert. Die neue Grundierung sorgt einerseits für einen hohen Korrosionsschutz, andererseits führt ihre Härte zur Unempfindlichkeit gegen Kratzer und Steinschläge.

Reduzierung des Lösemittelanteils

Da sie in kleinste Hohlräume eindringt, können auch Bauteile mit komplizierten Strukturen gleichmäßig und vollständig beschichtet werden. Außerdem ist sie durch eine massive Reduzierung des Lösemittelanteils deutlich nachhaltiger, erklärt der Hersteller. "Schrauben statt Schweißen" war der Anspruch an das neue modulare System. Für Kunden bedeutet dies einen schnelleren Austausch von Ersatzteilen, sowie eine flexible Anpassbarkeit des Aufbaus. Letztere ist von Vorteil, falls am Abrollkipper Bauteile verändert oder ergänzt werden sollen.

Den RS21 bietet Meiller in zwei Varianten an: Neben einem Gerät mit klassisch verschiebbarem Hakenausleger gibt es den Abrollkipper auch als TS-Ausführung mit teleskopier- und schwenkbarem Hakenausleger, teilt das Unternehmen mit. Bei letzterer Ausführung kann der Ausleger demzufolge nicht nur ausfahren, sondern auch schwenken. Die zusätzliche Funktion erlaube dem Anwender den Container flacher aufzuziehen und somit die Kraft der Meiller-Hydraulik optimal auszunutzen. Hinsichtlich der Längen der zu transportierenden Container ermögliche der schwenkbare Ausleger außerdem eine größere Varianz. Das gesamte System ist demnach auf eine komfortable und anwenderfreundliche Bedienung ausgelegt.

Dieser Anspruch zeigt sich laut Hersteller auch bei der Funkfernsteuerung i.s.a.r.-control 3. Sie ermöglicht dem Fahrer eine praktische, intuitive Bedienung aller Funktionen seines Abrollkippers aus sicherer Distanz und bei gleichzeitig bester Sicht auf das Geschehen. Auch nach dem Einsteigen behält der Fahrer den vollen Überblick. Die optionale Rückfahrkamera zeigt dann auf dem integrierten Farbmonitor den schwer einsehbaren Bereich, den im Dunkeln wahlweise sogar zwei LED-Arbeitsscheinwerfer ausleuchten können.

Behältertransportanhänger

Im Schlepp zieht der Meiller-Abroller den neuen Behältertransportanhänger, den das Unternehmen erstmals vor einem Jahr auf der NUFAM in Karlsruhe enthüllt hat. Der BTA MG18-ZL 5,4 – so die korrekte Bezeichnung – ist für Abrollbehälter von 5 bis 7 m Länge geeignet und mit hochwertigen Komponenten robust ausgeführt. Zur Serienausstattung gehören nach Angaben des Herstellers unter anderem LED-Arbeitsscheinwerfer, ECO Led II-Beleuchtung, SmartBoard, Scheibenbremsen, seitliche Zurrösen für eine zusätzliche Ladungssicherung, schraubbarer Unterfahrschutz sowie Werkzeug- und Netzkasten.

Optional lässt sich der Anhänger mit Rückraumkamera, Ersatzradhalterung samt Ersatzrad, Adapter von 15- auf zweimal siebenpolig und Trommelbremsen ausrüsten. Seit Juni können ihn Kunden gegen Aufpreis mit einer Vollverkleidung bekommen, die die Aerodynamik verbessert und sich ideal als Werbefläche eignet.

Der BTA zeichnet sich durch eine hohe Langlebigkeit aus, die sich besonders aufgrund des steifen Fahrzeugrahmens einstellt, so der Hersteller. Für schnelle, flexible und sichere Transporte sorgen die steckbaren Behälteranschläge und die vierfach pneumatische Containerverriegelung. Die geschlossene, deformationsarme Außenrollenführung sowie die hohe Korrosionsbeständigkeit aufgrund der KTL-Tauchgrundierung und 2K-Decklackierung halten den Verschleiß während des Einsatzes gering.

Den Stand des Unternehmens finden Interessierte unter der Kennzeichnung FN.824/9.