Sie sprechen unter anderem über ihre Motivation, sich im Juniorenkreis zu engagieren und über ihre Ansicht dazu, warum Verbandsarbeit für mittelständische Recyclingunternehmen wichtig ist.

Seit acht Jahren ist Leander Leins Mitglied im bvse-Juniorenkreis. Zur Jahrestagung 2021 wurde er zum Vorsitzenden und Sprecher des bvse-Juniorenkreises gewählt und in den Fachverband Papierrecycling kooptiert. Dort nimmt er als Gast an den Vorstandssitzungen teil.

Besonders freut Leins der Zulauf, den das bvse-Nachwuchskräfteportal in den vergangenen Jahren erfahren hat: "Der Juniorenkreis zählt mittlerweile mehr als 100 Mitglieder. Zu unseren Juniorenkreistreffen reisen oft mehr als 35 junge Führungskräfte aus der ganzen Bundesrepublik und den angrenzenden Nachbarländern an."

Die Arbeit im bvse-Juniorenkreis unterstützt Leins, weil sich hier seiner Auffassung nach ein europaweites Netzwerk ausbildet, das jungen Nachwuchs- und Führungskräften ermöglicht, neue Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Der Dialog öffne den Blick und biete ihm persönlich eine wichtige Möglichkeit, über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken. Leins zufolge ist es wichtig, die Entsorgung attraktiver machen. "Alle sprechen von Nachhaltigkeit und Recycling. Wir leben das – schon seit vielen Jahren – leider ist das Thema in der Öffentlichkeit noch viel zu wenig präsent. Wir wollen und müssen das ändern", betont der Fachmann.

Die Verbandsarbeit ist aus seiner Sicht für Unternehmen der mittelständischen Recyclingwirtschaft besonders notwendig, weil es neben der Informations- und Netzwerkarbeit ein breites Spektrum an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten beim bvse gibt, welche für die Unternehmen interessant sein können. "Von aktuellen Markt- und Branchenthemen bis hin zu übergreifenden Business-Skills erhalten die Firmen Informations-Input", erläutert Leins. "Ein anderes Schwerpunktthema für unsere Unternehmen liegt – gerade in Zeiten des Fachkräftemangels – meiner Meinung nach in der Unterstützung der Nachwuchsarbeit. Junge Talente informieren, an die Branche und ihre Themen heranführen, begeistern, fördern und halten sind große Aufgabenfelder, in der die Verbandsunterstützung eine wichtige Rolle spielt."