Meinhard von Gerkan, Architekt von Stadien, Flughäfen, Bahnhöfen und mehr, ist unlängst im Alter von 87 Jahren verstorben. Von Gerkan wurde 1935 im lettischen Riga geboren und floh 1942 nach dem Tod seines Vaters an der Ostfront mit seiner Mutter von Posen nach Niedersachsen. Nach einem Architekturstudium in Berlin gründete er gemeinsam mit Volkwin Marg in Hamburg das Architekturbüro gmp. Mit Anfang 30 bekam Meinhard von Gerkan den Zuschlag für den Berliner Flughafen Tegel. Zusammen mit seinem Partner realisierte er Bauwerke in aller Welt – darunter das Nationalmuseum in Peking, Fußball-Stadien in Südafrika und Brasilien und eine Millionenstadt nahe Shanghai. Mit seiner Klage gegen die "mutwillige Verschandelung" seines Entwurfes für den Berliner Hauptbahnhof durch den Auftraggeber schaffte er einen Präzedenzfall für das Architekten-Urheberrecht.

