An die Fahrzeuge werden dabei hohe Anforderungen gestellt. Dass sich Mercedes-Benz Trucks all diesen Herausforderungen mit innovativen Lösungen stellt, zeigt einmal mehr der Auftritt des Unternehmens auf der diesjährigen bauma..

Auf der Weltleitmesse für die Bauwirtschaft präsentiert Mercedes-Benz Trucks auf dem eigenen Messestand in Halle B4 (Standnummer 141) wie auch bei diversen Aufbauherstellern mehr als 40 Fahrzeuge mit unterschiedlichen Einsatzlösungen, die nahezu das gesamte Segment dieser Branche abdecken – ob mit klassischem Dieselmotor oder mit batterieelektrischem Antrieb. Einblicke gewährt der Hersteller darüber hinaus in seine Service- und Mobilitätslösungen, Tools sowie in seine neue Marke TruckCharge.

Mit seiner Performance und Widerstandsfähigkeit im Gelände wie auf der Straße gehört der Arocs seit Jahren zu den gewichtigsten Playern im Bauverkehr. Mercedes-Benz Trucks erweitert sein batterieelektrisches Portfolio nun um ein weiteres Fahrzeug: den Mercedes-Benz eArocs 400. Im Rahmen der Weltpremiere auf der diesjährigen bauma wird der Hersteller umfassend über den neuen batterieelektrischen Lkw informieren und aufzeigen, mit welchen Vorteilen die E-Mobilität auch im Bauverkehr verbunden ist.

Mit dem Mercedes-Benz Arocs Extent wertet Mercedes-Benz Trucks seine für die Baustelle prädestinierte Baureihe weiter auf. Das auf 100 Exemplare streng limitierte Sondermodell besticht laut Hersteller unter anderem durch sein exklusives Design.



Ein weiteres Ausstattungshighlight des Mercedes-Benz Arocs Extent ist das – seit diesem Frühjahr und je nach Fahrerhaus als Serien- oder Sonderausstattung – in allen Arocs- und Actros-Modellen verbaute Multimedia Cockpit Interactive 2. Foto: Mercedes-Benz Trucks

Angetrieben wird der Lkw wahlweise vom Euro-VI-Dieselmotor OM 471 der dritten Generation oder vom OM 473, dem größten Euro-VI-Dieselmotor von Mercedes-Benz Trucks. Ein weiteres Ausstattungshighlight des Mercedes-Benz Arocs Extent ist das seit diesem Frühjahr je nach Fahrerhaus als Serien- oder Sonderausstattung in allen Arocs- und Actros-Modellen verbaute Multimedia Cockpit Interactive 2.

Neues Multimedia Cockpit

Mit dem neuen Multimedia Cockpit Interactive 2 wird der Arocs noch vernetzter und besser für den täglichen Baustelleneinsatz. Das 12-Zoll-Instrumentendisplay und der optimierte Touchscreen sorgen für intuitive Bedienung. Viele Funktionen lassen sich dabei nun per Sprachsteuerung sicher und schnell aktivieren. Neu ist ebenfalls die Integration der neusten Truck-Navigation beziehungsweise dessen Routendaten mit dem Predictive Powertrain Control (PPC) System. Dadurch wird die präzise vorausschauende Fahrweise noch weiter optimiert. Außerdem ermöglicht die Remote Truck App 3.0 die Fernverwaltung wichtiger Fahrzeugfunktionen.

Das Multimedia Cockpit Interactive 2 ermöglicht gleichzeitig den Zugang zu einer ganzen Reihe von Features der Konnektivitätslösung TruckLive, die mit einem Mehrwert für Fuhrparkbetreiber sowie Fahrerinnen und Fahrer gleichermaßen verbunden sind. Das gilt sowohl für den batterieelektrisch angetriebenen eActros 600 als auch für klassische Dieselfahrzeuge. So erweist sich zum Beispiel Live Traffic als hilfreiches Modul für unterwegs und die kurzfristige Disposition. Die gelieferten Verkehrsdaten in Echtzeit ermöglichen eine dynamische Routenberechnung.

Das Modul Connected Traffic Warnings trägt dazu bei, die Sicherheit durch die Erkennung und Weitergabe von Gefahrenwarnungen an Fahrzeuge in naher Umgebung zu verbessern. Auf der Fahrzeugkarte oder als Pop-up-Fenster im Instrumentencluster erhalten die Fahrerinnen und Fahrer aktuelle Verkehrsereignisse.

Ein weiteres Feature von TruckLive ist nach Unternehmensangaben unter anderem das Maintenance Management, das für eine verbesserte Wartungsplanung mit aktuell prognostizierten Wartungsintervallen sorgen kann.

Eine Arbeitserleichterung bringt für Diesel-Lkw der Baureihen Actros und Arocs der zuschaltbare hydraulische Vorderradantrieb Hydraulic Auxiliary Drive (HAD) mit sich. HAD arbeitet bis zu einem Tempo von 30 km/h und erzeugt das nötige Maß an zusätzlicher Traktion, um beispielsweise auch auf rutschigen Wegen anspruchsvolle Steigungen zu bewältigen. Im Vergleich zu einem konventionellen Allradantrieb spart HAD außerdem Kraftstoff und Gewicht.



Die Maschinen aus dem Hause Mercedes-Benz Trucks eignen sich auch für fordernde Offroad-Einsätze. Foto: Mercedes-Benz Trucks

Wie gemacht für harte Einsätze ist laut Hersteller auch die Turbo-Retarder-Kupplung. Als Kombination aus hydraulischer Anfahrkupplung und Retarder in einer gemeinsamen Komponente ermöglicht sie auch unter hoher Last feinfühliges Anfahren und Rangieren selbst bei niedrigsten Geschwindigkeiten – und das ganz verschleißfrei. Ebenfalls verschleißfrei entwickelt die Turbo-Retarder-Kuppplung zusammen mit der High Performance Engine Brake bis zu 750 kW Bremsleistung und ein Bremsmoment von bis zu 3000 Nm.

Speziell für schwere Lasten hat Mercedes-Benz Trucks den Arocs SLT im Angebot. Das Fahrzeug bewegt mit seinen Euro-VI-Dieselmotoren (OM 471 oder OM 473) bis zu 500 t Gesamtgewicht . Optional lässt sich in der Variante mit Vierbalg-Luftfederung und Anhängerkupplung auch eine Anhängelast von bis zu 1000 t erreichen.

Automatisierte Vollbremsung

Ob Active Brake Assist 6, Active Sideguard Assist 2, Front Guard Assist, Active Drive Assist 3, Traffic Sign Assist oder Aufmerksamkeitsassistent, um nur ein paar Beispiele zu nennen: Mit Sicherheitsfeatures wie diesen untermauert das Unternehmen nach eigenen Angaben einmal mehr seine Position als einer der Pioniere der Branche. Die Systeme entsprechen dabei den seit 2022 beziehungsweise 2024 geltenden Standards der von der EU erlassenen General Safety Regulation (GSR) nicht nur, sondern übertreffen diese teils in ihrem Umfang.

So kann der Active Brake Assist 6 bei Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h nun auch vor kreuzenden, entgegenkommenden oder in der Spur fahrenden Verkehrsteilnehmern eine automatisierte Vollbremsung bis zum Stillstand durchführen. Die GSR III fordert die Bremsung vor querenden Fußgängern und Radfahrern für neue Lkw und Busse erst ab September 2028. Der Active Sideguard Assist 2 als weiteres Beispiel kann bis zu einer eigenen Abbiegegeschwindigkeit von 20 km/h im Bereich der Rot-Warnung eine automatisierte Bremsung bis zum Stillstand des Fahrzeugs einleiten, sollten die Fahrerinnen und Fahrer zuvor nicht entsprechend auf eine akustische und optische Warnung reagiert haben. Die GSR schreibt in diesem Punkt nur vor, dass der Abbiegeassistent im Bedarfsfall eine Warnung abgeben muss.

Mercedes-Benz Trucks verfolgt bei allen Assistenzsystemen das Ziel, den Fahrer innerhalb der Systemgrenzen beim Führen des Fahrzeugs so gut wie möglich zu unterstützen.

Neben den auf der bauma 2025 gezeigten Modellen der Arocs-Baureihe verfügt nun auch der unter anderem für seine Wendigkeit und Variabilität auf Baustellen und im Baunebengewerbe beliebte Atego über die neuesten Sicherheits-Assistenzsysteme. Der auf der bauma gezeigte Atego 1530 K 4 x 2 ist mit einem S-Fahrerhaus Classic Space und Comfort Cockpit ausgestattet, für den kraftvollen Antrieb sorgt der Diesel-Euro-VI-Motor OM 936 mit 220 kW (299 PS). Aufgebaut ist der Atego mit dem Dreiseitenkipper Trigenius von Meiller.

Mercedes-Benz Special Trucks bietet mit seinen Fahrzeugen vielseitige Einsatzmöglichkeiten und maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen auf und abseits der Baustelle.

So überzeugt der Unimog als hochspezialisierter Geräteträger der Baureihen U 219 bis U 535 mit seiner Vielseitigkeit durch bis zu vier An- und Aufbauräume. Neueste Features wie das intuitive Bediensystem UNI-TOUCH und clevere Sicherheitsassistenzsysteme erhöhen die Effizienz und Sicherheit im Arbeitsalltag. Für Offroad-Einsätze ist der hochgeländegängige Unimog U 4023/U 5023 der ideale Begleiter. Rahmen und Fahrwerk des Unimog sind speziell für harte Bedingungen ausgelegt: Allradantrieb, Portalachsen sowie seine Watfähigkeit von bis zu 1,2 m bieten extreme Geländegängigkeit.

Im innerstädtischen Baustellenverkehr setzt der Mercedes-Benz eEconic neue Standards. Durch die Low-Entry-Kabine bietet er hervorragende Sichtverhältnisse auf Fußgänger und Radfahrer, wodurch die Sicherheit in urbanen Umgebungen erheblich erhöht wird. Zudem sorgt der vollelektrische Antrieb für umweltfreundliche Mobilität und unterstützt nachhaltige Bauprojekte. Der Zetros ergänzt die Produktpalette der Spezialfahrzeuge als geländegängiger Hauben-Lkw für Exportmärkte und wird nur in den Abgasnormen Euro III und V angeboten.

Mit seinem permanenten Allradantrieb und der Tragfähigkeit eines schweren Lkw ist er für herausfordernde Aufgaben geeignet – seit Neuestem auch als 8 x 8-Version. Exakt zugeschnitten auf die Fuhrparkanforderungen im Hinblick auf batterieelektrische Nutzfahrzeuge ist das Portfolio von TruckCharge. Unter diesem Markennamen fasst Daimler Truck europaweit alle seine bestehenden und zukünftigen Angebote rund um die E- Infrastruktur und das Laden von Elektro-Lkw zusammen – also Beratung, Infrastruktur und Betrieb. Daimler Truck bietet seinen Kunden damit von der Energiegewinnung bis hin zum Fahrzeugbetrieb ein wirtschaftliches Gesamtpaket an, damit diese das volle Potenzial der Elektrifizierung ausschöpfen können. TruckCharge richtet sich sowohl an Lkw- Flottenbetreiber als auch an Unternehmen aus der Industrie mit eigenem oder fremdbetriebenem Lkw-Fuhrpark. Da in der Regel Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller eingesetzt werden, ist TruckCharge auch unabhängig von der Lkw-Marke verfügbar.

Auf der bauma 2025 wird das Unternehmen außerdem seine umfassenden Finanzdienstleistungen für die Bauindustrie vorstellen. Mit einem breiten Portfolio an Finanzierungs-, Leasing- und Mietangeboten bietet Daimler Truck Financial Services Unternehmen aus der Bau- und Logistikbranche integrierte Servicepakete, die eine flexible und effiziente Nutzung von Baufahrzeugen ermöglichen.