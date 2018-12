Berlin (ABZ). – Im Oktober 2018 eröffnete das neue Stadtquartier Mercedes Platz, das Berliner Großprojekt an der Spree liegt damit im Zeitplan. Peri Ingenieure unterstützten den Baufortschritt mit einem projektspezifisch angepassten Einsatz von Schalungs- und Gerüstsystemen – auf Basis einer vorausschauenden Takt- und Einsatzplanung sowie einem kontinuierlichen Baustellensupport während der gesamten Bauphase. Rd. elf Jahre nach Eröffnung der Mercedes-Benz Arena (ehemals O2-World) wurde am 13. Oktober 2018 im Berliner Ortsteil Friedrichshain auf dem Gelände des ehemaligen Ostgüterbahnhofs an der Mühlenstraße der neue Gebäudekomplex eröffnet. Das neue, lebendige Stadtquartier zwischen Multifunktionsarena und Spree wurde im Zeitplan fertiggestellt. Bereits ein Jahr zuvor war der Rohbau am Mercedes Platz nahezu abgeschlossen, die vier Teilbauwerke hatten mit knapp 30 m ihre endgültige Höhe erreicht.



Der gesamte Gebäudekomplex weist im Grundriss eine Abmessung von 160 m auf 128 m auf. Zum Mix aus Kultur, Unterhaltung, Leben, Arbeiten und Verweilen werden u. a. eine Music Hall für bis zu 4500 Besucher, ein hochmodernes Multiplexkino mit 14 Sälen, ein Bowlingzentrum, mehr als 15 Cafés, Restaurants und Bars sowie zwei Hotels mit insgesamt mehr als 370 Zimmern beitragen. Zudem entstehen 9000 m² Bürofläche mit Raum für 600 Arbeitsplätze sowie eine öffentliche Tiefgarage mit 400 Stellplätzen. Der öffentliche, mit Platanen bepflanzte Platz oberhalb der Tiefgarage inmitten des Gebäudeensembles zwischen Arena und Spreeufer lädt zum Flanieren und Verweilen ein.