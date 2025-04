Die ROTO-Modelle aus dem Hause Merlo machen sich bei verschiedenen Arbeitseinsätzen bezahlt. Foto: Merlo

Die grünen Teleskopstapler der ROTO-Reihe haben um 400°, um 600° oder endlos drehbare Oberwagen. Mögliche Ausstattungspakete passt Merlo an individuelle Nutzer- und Mietbedürfnisse an. Interessierte können auf der bauma die Modelle ROTO50.18S, ROTO60.22R und ROTO60.35SPlus anschauen.

Merlo wertet die Neuzugänge mit einer um 1000 kg höheren Tragfähigkeit und mit einem weiteren Meter maximaler Hubhöhe auf. Außerdem optimiert der Hersteller die Lastdiagramme.

Für Teleskoplader-Kunden gibt es neu konzipierte Maschinenbauteile wie den Ausleger oder das Fahrgestell sowie modernisierte Hydraulik- und Elektronik-Kreise. Alle neuen ROTO-Modelle bieten optional eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Die auf der bauma vorgestellten Rotoren produziert Merlo Zug um Zug ab Anfang des Jahres 2026.

Für Vermieter bietet Merlo die R-Reihe. Sie hat viele Merkmale der High-End-S-Plus-Modelle, kombiniert mit einer vereinfachten Ausstattung und somit leichteren Bedienung, sagt Merlo.

Das Bremer Unternehmen optimiert darüber hinaus die Geschwindigkeit des Teleskoparms. Die Funktion "Set-point" findet Einzug in die Rotoren. Sie ermöglicht die selbstständige und schnelle Rückkehr des Auslegers an einen zuvor im Lastmenü gespeicherten Punkt.

Zudem führt die Firma kartesische Bewegungsabläufe in der neuen ROTO-Serie ein. Wie unter einer Parallelführung hält die Maschine damit den vertikalen Weg des Anbaugeräts beim Heben und Senken oder den horizontalen Weg beim Aus- und Einteleskopieren selbstständig ein. Die Funktion der Lastdiagramm-Simulation ermöglicht es dem Bedienpersonal, im Voraus zu ermitteln, ob ein geplanter Einsatz realisierbar ist. Dafür testet das System die Veränderungen der Betriebsparameter (verwendetes Anbaugerät, bewegte Last oder Position der Abstützungen) und zeigt das berechnete Ergebnis vorab an.

Alle über Merlo Deutschland vertriebenen Rotoren erhalten serienmäßig die Funk- und Bühnenvorbereitung. Über eine neue optionale Funkfernsteuerung können Kunden die Rotoren vom Boden und von der Arbeitsbühne aus bedienen oder mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5 km/h verfahren. Das nützliche Feature spielt seine Stärken vornehmlich in kranähnlichen ROTO-Einsätzen aus. Die auf der bauma vorgestellte Funkfernsteuerung besitzt unter anderem ein Farbdisplay mit diversen Funktionen, einen Wechselakku und einen Doppel-Kreuzhebel-Joystick. Genutzt werden kann sie mit Becken- oder Nackengurt. Zu finden ist Merlo auf der bauma unter der Standbezeichnung FS.1209/1.