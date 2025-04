Kaiserslautern (ABZ). – Brawo-Systems, ein Systemanbieter für ganzheitliche Sanierungslösungen der Gebäude- und Grundstücksentwässerung, wird auf der Fachmesse RO-KA-TECH in Kassel Innovationen aus dem Bereich Lichthärtung präsentieren.

Der Anbieter ist nach eigenen Angaben in Halle 4 am Stand C03 anzutreffen, am Außenstand F2/01 sollen die neusten Techniken live gezeigt werden.

Das Produkt BRAWO Pico SX ist laut Hersteller speziell für den Einsatz in sehr kleinen Abwasserleitungen geeignet. Diese finde man meist innerhalb von Gebäuden (inhouse). Einzigartig sei die innovative Lichthärtung für kleine Nennweiten.

BRAWO Magnavity SX soll schnelle, zuverlässige und smarte Lichthärtung ermöglichen. Diese Lichthärteanlage setzt sich aus einem intelligenten LED-Kopf mit 96/192 Hochleistungs-UV-LEDs, einem 60 m langen Kombischlauch mit integrierter Energie- und Druckluftversorgung, einer Rückzugseinheit und einer Steuerbox zusammen, sagt Brawo Systems.

Beide Anlagen garantieren eigenen Angaben zufolge die hohe Einbausicherheit sowie die gewohnt hohe Qualität der Marke BRAWO Tech. Neben der CE-Konformität seien die Anlagen auch NRTL-zertifiziert für den Einsatz im nordamerikanischen Markt.

Das Unternehmen hat mit dem BRAWOLINER 3D LR zudem einen nahtlosen 3D-Liner auf den Markt gebracht. Dieser stehe nun auch vorimprägniert mit dem lichthärtenden Harz BRAWO LR zur Verfügung. Werksseitig imprägniert am Standort in Kaiserslautern, geliefert auf einer Palette, in einem Spezialkarton lichtgeschützt verpackt, ist er ready-to-use für den Einsatz auf jeder Baustelle, verspricht Brawo Systems.