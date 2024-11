Vom 12. bis 14. Februar 2025 findet die Inolope Expo in den Hallen der Messe Dortmund statt. Das neue Messeformat fokussiert sich vollumfänglich auf die neuesten Entwicklungen von Gebäudehüllen mit intelligenten Fassaden, die eine zentrale Rolle in der Architektur und im Gebäudemanagement spielen.

Grafik: Inolope Expo/Messe Dortmund

Bereits fünf große Unternehmen der Branche haben ihre Plätze gesichert

Auf der Premiere der neuen Inolope Expo – der Business Plattform für innovative Gebäudehüllen – stellen Anbieter vom 12. bis 14. Februar 2025 ihr umfangreiches Know-how für die Optimierung von Gebäudeleistungen und eine ressourcenschonende Bauweise vor. Dass das Format gut angenommen wird, zeigt die Teilnahme namhafter Unternehmen, die sich bereits 10 Monate vor Messestart einen Platz gesichert haben.

Größen der Branche treffen aufeinander

Unter anderem stellt die Inolope Expo den innovativen Trend der Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) in den Fokus. Diese Technik revolutioniert die Gestaltung von Gebäudehüllen, indem sie Individualisierung mit optimierter Wärmedämmung vereint. Der von der WirtschaftsWoche ausgezeichnete Weltmarktführer in Punkto WDVS, die Sto SE & CO. KGaA, kündigte im Mai dieses Jahres seine Teilnahme an und bringt seine umfangreiche Expertise mit zur Inolope Expo. Als Sammelstelle für die Größen der Branche freut sich die Messe Dortmund GmbH außerdem über die Teilnahme weiterer wichtiger Marktführer wie der Carl Stahl GmbH mit einem umfangreichen Produktportfolio zu Ergonomie und Sicherheit sowie der FLO Systems GmbH, Spezialist für Flachdach-Thematiken.

Des Weiteren haben die Firmen Reisser Schraubentechnik GmbH und der Hersteller von Okalux ihre Flächen auf der Fachmesse gebucht. Die Reisser Schraubentechnik GmbH bringt ein umfangreiches Fachwissen für die Montage von Befestigungselementen an Fassaden mit, während der Hersteller von Okalux als Experte für den intelligenten Umgang mit Tageslicht durch beispielsweise lichtstreuendes Isolierglas gilt. Mit diesem Aufgebot an Marktteilnehmern positioniert sich die Inolope Expo als Treffpunkt für Experten der Branche.

www.inolope-expo.de