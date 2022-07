München/Köln (ABZ). – In der Start-up-Area stellt die DACH+HOLZ 15 Newcomer und ihre Produkte vor. Neu in diesem Jahr: Die Start-ups haben in kurzen Pitches Zeit, das Publikum von ihrem Produkt zu begeistern. Wer von ihnen die Jury überzeugt, wird auf der Messe prämiert.

mygreentop stellt mit seinem neuen Aufdachpflanzsystem eine Lösung für die Begrünung schräger Dächer vor. Foto: mygreentop

So handelt es sich beispielsweise bei dem Familienunternehmen Haidl aus Passau um ein Vater-Sohn-Gespann. Johann Haidl hat langjährige Erfahrung als Spenglermeister und weiß, wo auf der Baustelle der Schuh drückt und wo es Lösungen braucht. Dazu gehört unter anderem das Baustellen-Fallrohrsystem ProfiTube. Das System überbrückt die Zeit, in der das Ablaufrohr auf einer Baustelle vom Dach kommend noch nicht montiert werden kann. Mit dem System können Bauarbeiten oder Reparaturarbeiten ungehindert weiterlaufen. Zudem beugen Anwender Wasserschäden an der Fassade und im Ablaufbereich vor.

Das Baustellen-Fallrohrsystem ProfiTube überbrückt die Zeit, in der das Ablaufrohr auf einer Baustelle vom Dach kommend noch nicht montiert werden kann. Foto: Haidl

"Das Fallrohrsystem habe ich nach einem Gespräch mit einem Architekten und einem Bauherren vor rund zwei Jahren entwickelt", erläutert Johann Haidl. Es habe immer wieder Probleme mit Feuchtigkeit an der Fassade gegeben, verursacht durch provisorische und mangelhafte Eigenbauten. Daraus entspann der Spengler dann seine Idee. Die ProfiTube-Produktion läuft im eigenen Betrieb ab, manche Teile werden zugekauft. Vor allem sein Sohn Johannes vertreibt das Produkt und kümmert sich um den Büroalltag. "Ich tüftle gerne und bin immer für Lösungen offen", sagt Johann Haidl. Die Ideen kommen dem Tüftler automatisch, sobald er sich in einem Gespräch über ein Problem austauscht. Sein Motto: Wenn es ein Problem gibt, dann braucht es eine Lösung! "Mit unseren Produkten wollen wir die Arbeitswelt erleichtern und das Leben der Handwerker auf der Baustelle angenehmer gestalten. Und wir wollen es nicht nur, wir tun es auch!"

Baustellenalltag vereinfachen

Baustellen sind analog, rund um den Baustellenalltag gibt es aber viele Prozesse, die digitalisiert einfacher und schneller ablaufen. Das Unternehmen Craftnote hat ein digitales Angebot im Programm, das den Baustellenalltag erleichtern soll. Zum Beispiel das Erfassen der Arbeitszeit von Mitarbeitenden von unterwegs oder das digitale Ausfüllen von Rapportzetteln. Damit sollen die Abläufe im Betrieb effektiver gestaltet werden. Mithilfe der digitalen Projekt- und Ressourcenplanung können auf einen Blick Engpässe und Doppelbelegung vermieden werden. Weitere Tools sind das Bautagebuch und Aufmaß-Listen, die aus digitalen Vorlagen erstellt werden können. Die Formulare lassen sich vor Ort ausfüllen und unterschreiben. Eigene Formulare lassen sich in die Craftnote-Handwerker-App importieren und werden dann von der Baustelle direkt ins Büro übermittelt. Die Software ist mit Tablet-, Smartphone- und PC-Geräten kompatibel.

Ausgefuchstes Schneidegerät

Bitumenbahnen werden auf Dächern meist noch per Hand und mit Hakenklinge zugeschnitten, ein arbeitsaufwändiger Prozess. Die Rooffox GmbH mit Firmengründer Tobias Büttgen – selbst Dachdeckergeselle – hat mit dem Flat Roof Fox ein Schneidegerät entwickelt, das wiederkehrende Schneidvorgänge in Längs- und Querrichtung automatisiert. "Im Vergleich zum Schnitt per Hand entfallen etliche Arbeitsschritte", erklärt Büttgen. "Man muss sich zum Beispiel nicht mehr kniend auf dem Dach bewegen und einzelne Abschnitte aufwändig schneiden." Die Maschine hat ein Gewicht von rund 25 kg und zwei Räder, damit ist sie auf dem Dach auch flexibel einsetzbar. Durch die Automatisierung von Arbeitsschritten und die einfache Bedienbarkeit kann laut Hersteller eine deutliche Zeitersparnis erreicht werden. "Ich weiß von was ich spreche, deshalb habe ich das Gerät als Dachdecker für Dachdecker entwickelt", betont der Spezialist.

Innovativer Holzbau

Die Stexon GmbH hat sich Innovationen im Holzbau verschrieben. Die Produkte sollen Prozesse in der Fertigung optimieren und die Abläufe auf der Baustelle effektiver machen. "Im Holzbau steckt so viel Potential und wir sehen uns als Partner für Innovationen rund um den Holzhausbau", sagt Klaus Mohr, Geschäftsführer der Stexon GmbH. Ein Erfolgsprodukt ist eine mehrfunktionale Schnell-Steck-Verbindung für die Hausmontage. Diese "kleine Montage-Wundermaschine" – wie sie vom Unternehmen bezeichnet wird – wurde in den letzten drei Jahren am Markt eingeführt und wird von Hilti vertrieben. Seit Januar hat Stexon einen Brettsperrholzverbinder aus Österreich im Sortiment. X-Fix ist eine reine Holzverbindung, welche extrem belastbar, nachhaltig und rückbaubar ist, heißt es in einem Statement von Unternehmensseite. Wand- und Deckenelemente können mit X-Fix und einem Hammer schnell und einfach eine statische Verbindung eingehen.

Neben diesem Montagemittel hat Stexon viele weitere Werkzeuge und Geräte im Sortiment, die das rationelle Bauen im Holzbau vorantreiben sollen.

"wirbauen.digital"

Die Anwendung "wirbauen.digital" der wirbauen.digital GmbH ist für Fachpersonen aus Handwerk, Architektur sowie Bauherr- und Bauträgerschaft konzipiert worden. Den Verantwortlichen zufolge vereinfacht die Dokumentation der Bauausführung durch ein intuitiv zu bedienendes digitales Werkzeug. Auf der Baustelle fungiert die Smartphone- App als zentraler Ort der Datenerfassung. Arbeitszeiten, Fotos, Leistungen und Tagelohnarbeiten werden dabei auf Projektebene erfasst. Über die intuitiv zu bedienende Benutzeroberfläche werden Fortschritte innerhalb des importierten Leistungsverzeichnisses (GAEB-kompatibel) dokumentiert und alle Positionen können vollständig eingesehen werden. In der Web-App erhalten Handwerksunternehmer, Architekten und Generalunternehmer sowie Bauherren und Investoren jederzeit einen Überblick über ihre Bauprojekte und deren aktuellen Status. In der Detailansicht werden nicht nur erfasste Leistungen und Arbeitszeiten angezeigt, sondern auch der aktuelle Projektumsatz, beteiligte Mitarbeiter sowie Fotos mit Kommentaren. Der Gesamtfortschritt kann bis zur untersten Leistungsposition aufgeschlüsselt werden. Alle erfassten Daten sind einfach teilbar und exportierbar. "Zukünftig planen wir auch die automatisierte Bereitstellung von Revisionsunterlagen, um den Handel und die Hersteller einzubinden", erläutert Daniel Grube, geschäftsführender Gesellschafter der wirbauen.digital GmbH mit Sitz in Köln/Siegen.

Neben den genannten Firmen sind folgende Unternehmen in der Start-up-Area vertreten: mygreentop, Moisture Guard, Spacific, die Airteam Aerial Intelligence GmbH, open Handwerk sowie die Attika 247 GmbH. Über diese Neuzugänge für die Branche können Interessierte sich in Halle 6 informieren.